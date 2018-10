08.10.2018

Workers Cast Planungs-Software für den Gerüstbau

Prüfprotokolle rauben Zeit und Nerven. Immer wieder hat sich Gerüstbauerin Jeanette Spanier über die umständlichen Abläufe geärgert. Deshalb hat sie die Software „Scaffeye“ entwickelt. Diese hilft im Longuicher Betrieb Spanier und Wiedemann bei Planung und Verwaltung sowie den Nutzern bei der Anwendung.

von Jörg Mosler

Wer ein Gerüst erstellt oder benutzt, hat eine Menge Pflichten – insbesondere beim Thema Sicherheit. Bei den Gerüstbauern fällt deshalb eine ganze Menge Papierkram und Verwaltungsaufwand an. Die Nutzer auf der anderen Seite wissen oft gar nicht genau, worauf sie achten und was sie selbst prüfen müssen. Diesen Schwierigkeiten will Gerüstbauerin Jeanette Spanier mit ihrer Softwarelösung „Scaffeye“ den Kampf ansagen. Die Anwendung besitzt eine BIM-Schnittstelle, sodass sich Gerüste digital planen, verwalten und freigeben lassen. Zudem erhalten die Nutzer wichtige Informationen.

Technische Innovationen

Jeanette Spanier ist Gerüstbauerin im elterlichen Betrieb Spanier und Wiedemann KG in Longuich bei Trier. Die Meisterin unterstützt ihren Vater aber nicht nur bei der alltäglichen Arbeit, sondern auch mit innovativen Einfällen. So nutzt das Unternehmen beispielsweise bereits einige Zeit eine Drohne, um Gebäude aus der Luft zu vermessen. Nun hat die junge Frau auch noch eine neue Softwarelösung entwickelt, die bei Planung und Verwaltung der Gerüste hilft. Wie es genau funktioniert und vor allem wie die Idee zur Lösung entstanden ist, verrät Jeanette in diesem Interview.

