12.08.2018

Workers Cast Online-Plattformen: Fluch oder Segen?

Preisdumping und Schwarzarbeit: Das assoziieren noch immer viele Handwerker mit der Online-Plattform MyHammer. Dabei hat sich das Unternehmen in den vergangenen zwölf Jahren deutlich gewandelt. Über die Ziele der Plattform und Vorteile für Handwerker spricht Geschäftsführerin Claudia Frese im aktuellen Podcast.

von Jörg Mosler

MyHammer ist so etwas wie die Handwerksplattform der ersten Stunde – mit allen Vor- und Nachteilen. Jeder im Handwerk hat seine Meinung zu dem Angebot für das Baugewerbe und Dienstleistungen rund ums Haus. Doch die wenigsten kennen die Plattform in ihrer aktuellen Aufstellung. Denn in den vergangenen zwölf Jahren hat sie sich stark verändert. Als „Wilder Westen“ beschreibt selbst Claudia Frese, heute Geschäftsführerin des Berliner Unternehmens, die Anfangszeit: Mit Preisdumping durch Rückwärtsauktionen und Schwarzarbeit hat alles begonnen. Doch bereits nach einem Jahr kam ein Umdenken auf.

Stetige Weiterentwicklung

Claudia Frese ist seit fünf Jahren Vorstandsvorsitzende bei MyHammer. Ihr Ziel ist es, die Plattform so weiterzuentwickeln, dass sowohl Endkunden als auch Handwerker zufrieden sind. Im aktuellen Workers Cast erklärt sie, welche Endkunden vor allem angesprochen werden und welche Handwerker davon besonders profitieren. Außerdem geht es im Interview auch um die zukünftigen Entwicklungen des Onlinebusiness.

