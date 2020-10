06.10.2020

Nachhaltigkeitsstrategie: Wie kleine Betriebe teilhaben sollen

In seinem Positionspapier zur Nachhaltigkeit der Regierung will der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) auch die kleinen Betriebe am Aufbau teilhaben lassen. Dafür legt er das Augenmerk auf Innovationen: Diese will der Verband über die Zusammenarbeit von Handwerkskammern aber auch von Forschungseinrichtungen mit den Handwerksbetrieben antreiben.

Mehr Nachhaltigkeit - das steht nicht erst seit Corona auf der Agenda der Bundesregierung. Doch spielt die aktuelle Pandemie eine große Rolle dabei, die Wirtschaft zu stabilisieren, auch im Hinblick auf künftige Generationen: So will es der nun weiterentwickelte Entwurf zur Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, der bis Ende Oktober verabschiedet werden soll. Wesentliche Impulse kommen dabei vom Handwerk. Dort steht Nachhaltigkeit groß geschrieben, ganz selbstverständlich.

Im Vergleich zu vielen anderen Bereichen der Industrie muss das Handwerk keine 180-Gradwende vollführen, um an die nachhaltige Thematik anzuknüpfen: "Nachhaltigkeit ist für das Handwerk kein Trend, sondern ein über Jahrhunderte gewachsener und bestimmender Bestandteil der Identität und Werte", erklärt Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH). Im Positionspapier „Werte erschaffen. Werte bewahren. Zukunft gestalten. Nachhaltigkeit im Deutschen Handwerk“ stellt sich der Verband hinter der Bundesregierung, um die global vereinbarten Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals SDG) der Agenda 2030 innerhalb einer ganzheitlichen Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen. Dabei liefert der ZDH konkrete Vorschläge, wie sich die gesetzten Ziele erreichen lassen. Und dabei insbesondere auch die vielen kleinen Betriebe einzubinden, die dabei einen wichtigen Beitrag leisten.

Innovation als Schlüssel für Wachstum und Nachhaltigkeit

Dazu zählt es laut Papier, die regionalen Wirtschaftsstrukturen zu sichern, den Aufbau von Fachkräften zu unterstützen sowie die Potenziale in der Kreislaufwirtschaft zu heben - aber auch die Innovationen nachhaltig zu stärken. In den Innovationen sieht der ZDH den Schlüssel für Wachstum, Beschäftigung sowie für Nachhaltigkeit. Der Fokus liegt auf Kostensenkungen und Ressourcenschonung durch einen verringerten Energie-, Rohstoff- oder Wasserverbrauch. Wasserstoff ist für das Handwerk ein zentraler Ansatz, um den Übergang in eine CO2-freie und nachhaltige Industriegesellschaft zu ebnen. Einsatzorte sind etwa in der Heizungs- und Gebäudetechnik und bei industriellen Fertigungsprozessen.

Um gerade kleinere Betriebe, die oftmals nicht die Manpower haben, die nötigen Innovationen selbst zu stemmen, baut der ZDH die Kooperation mit Forschungseinrichtungen aus, zum Beispiel mit der Fraunhofer Gesellschaft. Daneben stellt der Verband in seinem Positionspapier einzelne Ziele in den Fokus:

Nutzung sauberer und umweltverträglicher Technologien und Produktionsprozesse in Unternehmen fördern

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind an dem Einsatz von sauberen, umweltverträglichen Technologien und Produktionsprozessen interessiert. Betriebswirtschaftlich sind diese aber nur zu rechtfertigen, wenn die eingesparten Kosten über den Kosten der Investitionen liegen.