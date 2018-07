14.06.2018

hm praxis Mitarbeiter und Talente fürs Handwerk gewinnen

In Kooperation mit handwerk magazin startet Jörg Mosler das Tages-Seminar "Mitarbeitergewinnung im Handwerk". Der Top-Deal: Zu jedem Ticket gibt es ein Jahresabo von handwerk magazin im Wert von 99,90 Euro gratis dazu!

von Ramón Kadel

Jetzt anmelden zum Seminar "Mitarbeitergewinnung im Handwerk" von Jörg Mosler! - © Guido Rehme

Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen: Jörg Mosler beantwortet in Kooperation mit handwerk magazin in einem eintägigen Seminar, wie Sie als Handwerksunternehmer in Zukunft Mitarbeiter und Talente gewinnen können. Das sind die Inhalte:

Strategie: Mitarbeitergewinnung kann nur mit einer guten Strategie funktionieren. Jörg Mosler zeigt Ihnen den einfachen "Fünf-Schritte-Plan" für Ihre Mitarbeitergewinnung, den Sie individuell mit Ihren persönlichen Zielen füllen können.

Das Seminar richtet sich an diese Zielgruppe:

Handwerksunternehmer/-innen, die ihr Unternehmen jetzt für die Mitarbeitergewinnung der Zukunft ausrichten wollen, um mittelfristig die Nase im Konkurrenzkampf um die besten Mitarbeiter und Talente weit(!) vorn zu haben. Handwerksunternehmer/-innen, die bereit sind, kontinuierlich an ihrer Arbeitgebermarke zu arbeiten und sie immer weiter zu stärken und bekannt zu machen. Handwerksunternehmer/-innen, die sich einen Fahrplan zur Entwicklung guter Ideen wünschen. Ideen, um Mitarbeiter und potenzielle Kandidaten emotional mit dem Unternehmen zu verbinden. Handwerksunternehmer/-innen, die es leid sind, ein kleines Vermögen in Stellenanzeigen zu investieren ohne auch nur einen einzigen Mitarbeiter dadurch zu gewinnen.

03. November 2018: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr in Augsburg

10. November 2018: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr in Osnabrück

17. November 2018: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr in Köln

24. November 2018: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr in Leipzig

Alle weiteren Informationen und Preise:

