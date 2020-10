22.10.2020

IT-Sicherheit Mehr Hackerangriffe durch Covid-19: Wie Sie jetzt Ihren Betrieb schützen

Eine aktuelle Analyse des Dienstleisters für Cloud- und Sicherheitslösungen F5 zeigt: Corona hat zu einem deutlichen Anstieg von DDoS- und Passwort-Login-Attacken geführt – mit veränderten Angriffsmuster. Was Betriebe jetzt beachten müssen.

Viele Menschen gehen seit Beginn der Pandemie häufiger ins Internet: Dort bestellen sie Produkte, informieren sich über Dienstleistungen und treten mit den Anbieter in Kontakt. Das neue Markttreiben im Netz lockt auch mehr Internet-Banditen an, wie der Dienstleister für Cloud- und Sicherheitslösungen F5 in einer Studie mit weltweiten Daten zeigt. "Die Angreifer tun alles, um pandemiebedingtes Online-Verhalten auszunutzen", stellt Raymond Pompon mit Blick auf den Analysezeitraum Anfang 2020 bis August fest. Der Director von F5 Labs rechnet mit weiteren Turbulenzen. "Unsere steigende Nutzung und Abhängigkeit von Technologie führt zu einer Zunahme bereits wachsender Angriffstrends."

Noch im Januar war die Zahl aller gemeldeten Vorfälle halb so hoch wie im Durchschnitt der Vorjahre. Als der Lockdown ab März einsetzte, stiegen die Vorfälle stark an. Im April kam es zu einem Plateau mit dreifach höheren Werten als in den Vorjahren. Erst im Mai und Juni begannen die Zahlen wieder auf das Normalmaß zurückzugehen. Im Juli schossen sie wieder auf das Doppelte im Vergleich zu 2019.

Angriffe auf den Server und Passwortklau nehmen zu