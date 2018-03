04.03.2018

handwerk magazin Facebook Gruppe Marketing, Software und andere aktuelle Fragen

In unserer Facebook Gruppe können Sie vom Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmern profitieren, Ideen einbringen und sammeln sowie aktuelle Herausforderungen diskutieren. Hier ein Überblick der Themen und Diskussionen. Die Teilnahme an der Gruppe ist übrigens kostenlos, Sie müssen sich nur anmelden.

von Olaf Deininger

Denkwerkstatt 2017 in Muenchen: Blick ins Publikum - © handwerk magazin

Spannende Diskussion zu aktuellen Themen finden im Augenblick in unserer Facebook-Gruppe statt. Hier ein Überblick:

Was bringen Online-Bewertungsportale für Ihr Marketing?

Nur anonymes Gemecker oder neue Kunden? Wer hat positive oder schlechte Erfahrungen mit Yelp, golocal, Google business, Facebook-Bewertungen, kennstdueinen.de, werkstattkenner.de, provenexpert.de, wirsindhandwerk.de oder houzz.de gemacht? Wer kann welches Portal empfehlen? Wer online einen Handwerker sucht, landet inzwischen meist direkt auf einem der vielen Bewertungs-Portale im Netz – die sind nämlich professionell Suchmaschinen-optimiert und tauchen deshalb in Google-Rankings oft noch vor der eigenen Homepage auf. Handwerksunternehmer schildern ihre Erfahrungen und erläutern, warum für sie Google My Business eine besondere Wichtigkeit zukommt. Erste Tendenz: Yourrate.de, google und ProvenExpert schneiden am besten ab.

Welche Software-Programme nutzen Sie und sind Sie damit zufrieden?

Was für ein Softwareprogramm nutzt Ihr eigentlich und wie seid Ihr damit zufrieden, fragt Handwerksunternehmer Thomas Dippold, Inhaber von Fliesen Dippold im oberfränkischen Lichtenfels. Er selbst hat seit einigen Jahren KUTEX in Gebrauch, was aber mit jedem Update langsamer wird. Er beklagt: "Wenn man nachfragt, ist das nur bei uns so. Andere Betriebe haben damit angeblich keine Schwierigkeiten. Mittlerweile regt mich das dermaßen auf, daß ich mich nach einer Lösung umschauen muss.

Was könnt ihr raten, bzw. was habt ihr für Erfahrungen?". Empfohen werden Winworker, Gutes Programm, MaDaMe von Lorey-Computer, PC Kaufmann von sage, OS Datensysteme, Lexware und Netsoft.

Wer profitiert eigentlich von MyHammer?

Gegner des Handwerks oder willkommener Vermarkter? Etliche Betriebe diskutieren ihre Erfahrungen. MyHammer wird eher kritisch gesehen. Viele sagen, sie hätten immer das Gefühl, dass dort mehr eine "Basar-Mentalität" vorherrschte.

WhatsApp ... Chance oder Fluch?

Große Diskussion in der handwerk-magazin-Facebook-Gruppe über WhatsApp auseinander. Bisheriger Tenor: Der Datenschutz ist anspruchsvoll, Einwilligungserklärungen vom Kunden nötig, aber insgesamt ganz klar eine Chance!

Auch Sie können Ihre eigenen Fragen und Themen in die Gruppe einbringen und mitdiskutieren. Die Teilnahme an der Gruppe ist für Handwerksunternehmer kostenlos. Zur Gruppe bitte hier entlang: https://www.facebook.com/groups/930278633819566