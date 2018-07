20.07.2018

Markenranking 2018 Die Lieblingswerkzeuge der Handwerker

Zum dritten Mal startete der Werkzeug-Onlinehändler Contorion ein großes Markenranking. Kleine und mittelgroße Handwerksbetriebe stimmten auch in diesem Jahr ab. Insgesamt waren 25 Profi-Marken in zehn Kategorien nominiert. Hier die Sieger.

von Fiona Kellner

Auch in diesem Jahr schneiden Traditionsmarken wie Bosch und Makita besonders gut ab. - © Contorion

Die Contorion GmbH, Online-Fachhändler für Handwerks- und Industriebedarf aus Berlin, startete auch in diesem Jahr eine repräsentative Kundenumfrage über die Beliebtheit von Herstellern in zehn Werkzeug- und Maschinenkategorien. Insgesamt 1.648 Teilnehmer beantworteten die Frage „ Für welche Marke würden Sie sich entscheiden?“ Zu den Gewinnern gehören in diesem Jahr unter anderem Makita, Bosch und Hazet.

Bewertung anhand eines Punktesystems

Abstimmen konnten die Geschäftskunden (kleine und mittelständische Handwerksbetriebe) anhand eines fünf-Punkte-Systems. Insgesamt wurden 25 Profi-Marken in zehn Kategorien nominiert. Die Auswahl erfolgte über die Website des Online-Fachhändlers, Facebook oder den Newsletter. Im Vergleich zum letzten Jahr stieg die Zahl der Teilnehmer um mehr als 20 Prozent.

Neuerungen in den Kategorien

In der dritten Runde der Umfrage gab es veränderte Kategorien. Einzelne Kategorien wie Bohrmaschinen, Winkelschleifer und Schraubendreher fielen in diesem Jahr heraus und wurden anhand einer neuen Kategorie zusammengefasst. Aber auch komplett neue Kategorien wie beispielweise „ Das beste Akku- System“ wurden in die Abstimmung aufgenommen.

Die Kategorien:

Elektrowerkzeug für Holzbearbeitung Elektrowerkzeug für das Baugewerbe Elektrowerkzeug für Metallbearbeitung Akku-System (neu) Leitern und Steigtechnik (neu) Handwerkzeug für KFZ Zangen Werkstattwagen Sicherheitsschuhe Aerosole

Die Gewinner im Überblick:

In den zehn Produktkategorien standen je fünf Marken zur Auswahl. Die Frage zu jeder Kategorie lautete: Für welche Marke würden Sie sich entscheiden? Ein Punkt hieß „keinesfalls“, zwei „eher nicht“, drei „vielleicht“, vier „wahrscheinlich“, fünf „ganz sicher“.

Kategorie/ Platzierung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Elektrowerkzeug für Holzbearbeitung Festool ( 4,61) Makita (3,94) Bosch Professional (4,01) Elektrowerkzeug für das Baugewerbe Bosch Professional (4,21 ) Makita (4,19 ) Festool (4,09) Elektrowerkzeug für Metallbearbeitung Fein (4,35 ) Bosch Professional (4,01) Makita (3,91) Akku System Makita (4,24) Bosch Professional (4,12) Festool (4,05) Leitern und Steigtechnik Hailo (4,26 ) Hymer (3,98 ) Günzburger (3,95) Handwerkzeug für KFZ Hazet (4,59 ) Gedore (4,40 ) Stahlwille (4,11) Zangen Knipex (4,78 ) Hazet Gedore (4,08) Werkstattwagen Hazet (4,38 ) Gedore ( 4,25) Stahlwille (3,97) Sicherheitsschuhe Atlas (4,05 ) Puma (3,55) Lemaitre (3,52) Aerosole WD-40 (4,31) Caramba (4,21) Sonax (3,72)

