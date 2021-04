31.03.2021

Neues Buch von Umberta Andrea Simonis Lifehacks-Gewinnspiel: 3 Ratgeber für mehr Erfolg im Umgang mit Kunden zu gewinnen!

Manche Kunden können richtig "harte Nüsse" sein. Sie möchten dennoch mit jedem gut auskommen und sich viele Nerven, Frust und Ärger sparen? Nicht immer ein leichtes Unterfangen. Im Buch "Mehr Erfolg im Umgang mit Kunden – die besten Lifehacks für Handwerker" erklärt Umberta Andrea Simonis, wie es funktioniert. Wir verlosen 3 Exemplare des praxisnahen Ratgebers. Jetzt mitmachen!

Unsere #Lifehacks sorgen für Begeisterte Kunden, Mitarbeiterbindung, erlebte Wertschätzung, mehr Unterstützung und deutlich weniger Stress für Mitarbeiter. Drei Ratgeber sind jetzt zu gewinnen!

Der neue Praxisratgeber "Mehr Erfolg im Umgang mit Kunden – die besten Lifehacks für Handwerker" von Umberta Andrea Simonis, Bestsellerautorin, Beraterin und Spezialistin für Servicekultur im Handwerk, zeigt anschaulich, wie heute ein erfolgreicher Umgang auf Augenhöhe zwischen Handwerker und Kunde bei der Auftragsdurchführung aussieht.

19 leicht lesbare und übersichtliche Kapitel aus und für den Handwerkeralltag

Das Erfolgsrezept des Ratgebers: in Wort und Bild zusammengestellten Lifehacks – also in der Praxis erprobte Ratschläge und Tipps. Die Lifehacks sind das Ergebnis von über 25 Jahren Entwicklung, Beratung und Training im Handwerk. Für die nun in der 12., völlig neu bearbeiteten Auflage, hat Umberta Andrea Simonis in Zusammenarbeit mit renommierten Handwerksbetrieben neue Fotoreportagen gemacht, zahlreiche Interviews geführt, die Inhalte erweitert und in komplett neuer Weise abgefasst. Durch die jeweils kompakte Zusammenfassung der Lifehacks für den handwerklichen Mitarbeiter wie auch für den Chef lässt sich das Buch zeitsparend lesen und die wichtigen Tipps lassen sich themensortiert sofort erfassen.

Leicht lesbar und übersichtlich gestaltet wird der Leser in 19 Kapiteln durch seinen bekannten Handwerkeralltag geführt – vom Ankommen beim Kunden bis zur Abnahme und späteren Kundendienst. Acht besonders herausfordernde Kunden-Typen und neun knifflige Situationen mit ihnen werden anschaulich bebildert und in leicht umsetzbarer Weise erläutert und erprobte Lösungswege aus der Praxis aufgezeigt. Spannende Fotostrecken und Erläuterungen zum Thema "Bessere Wirkung durch Körpersprache und Mimik" runden das Buch ab.

Möglichkeiten der Mitarbeitermotivation für Inhaber und Führungskräfte

Das praxisnahe Buch enthält auch eine Menge Anregungen und konkrete Optimierungsmöglichkeiten für Inhaber und Führungskräfte im Handwerk, wie sie ihre Mitarbeiter in diesen Zielen für den Umgang mit Kunden unterstützen und gemeinsam einen einmaligen und tragfähigen Firmen-Spirit gestalten, der wirklich zukunftsfähig ist. Gerade um wertvolle Mitarbeiter zu unterstützen, zu entlasten und aufzuwerten gibt dieser Ratgeber umsetzungsstarke Tipps im oft stressigen Arbeitsalltag und hilft so, nachgefragte Fachkräfte zu halten und zu binden.

Gewinnspiel: 3 Exemplare zu gewinnen!

Sind Sie neugierig geworden? Dann nutzen Sie jetzt ihre Chance beim Gewinnspiel. Gemeinsam mit Simonis ServiceKultur® verlosen wir den Ratgeber "Mehr Erfolg im Umgang mit Kunden – die besten Lifehacks für Handwerker". Was Sie dafür tun müssen? Schreiben Sie einfach eine Mail an redaktion@handwerk-magazin.de mit Ihren Kontaktdaten und dem Kennwort "LIFEHACKS". Einsendeschluss ist Freitag, der 30. April 2021. Unter allen eingegangenen Mails mit dem passenden Kennwort verlosen wir 3 Exemplare. Viel Erfolg!

Tipp: Beachten Sie auch Lifehacks im Handwerk – Mehr Erfolg im Umgang mit Kunden. Auf dieser Themenseite finden Sie verschiedene Kundentypen, deren Charakterisierung, Herausforderungen und Lösungen, wie Sie am besten mit diesen "harten Nüssen" umgehen. Dazu machen Ihnen Anti-Stress-Tipps den Umgang mit nervigen Kunden leichter.

