30.11.2017

Wettbewerb für Gründer und Nachfolger Letzte Chance für "Top Gründer im Handwerk"

handwerk magazin sucht die besten Gründer und Nachfolger aus dem Handwerk. Nur noch bis zum 9. Juli 2018 können Sie sich bewerben. Es lohnt sich, denn es gibt insgesamt 17.000 Euro zu gewinnen - und einen Traumurlaub im Wert von 1.035 Euro.

von Reinhold Mulatz, Ramón Kadel

Sie haben einen Handwerksbetrieb gegründet oder übernommen? Sich richtig ins Zeug gelegt? Und das erfolgreich? Dann bewerben Sie sich jetzt als "Top Gründer im Handwerk 2018"!

2018 geht der renommierte Preis "Top Gründer im Handwerk" in seine 16. Runde. Gesucht werden die besten Gründerinnen und Gründer im Handwerk, natürlich können sich auch Nachfolger bewerben. Um was es geht und wie Sie sich bewerben können erfahren Sie hier:

Innovative und zukunftsweisende Konzepte gesucht

Beste Chancen haben innovative und zukunftsweisende Unternehmenskonzepte. Der Gründer muss einen Businessplan vorweisen, die Geschäftsidee sollte technische Entwicklungen oder neue Service- und Marketingkonzepte enthalten. Wichtig ist natürlich auch der wirtschaftliche Erfolg, deshalb muss der Betrieb mindestens ein Jahr am Markt sein, damit die Jury des Wettbewerbs auch prüfen kann, ob die Gründung Zukunft hat. Zu gewinnen gibt es insgesamt 17.000 Euro, gesponsert von Würth und Signal Iduna. Mitmachen lohnt sich also.

Traumurlaub auf Mallorca zu gewinnen!

© Hamacher Hotel Services GmbH

Als weiteren Anreiz verlosen wir gemeinsam mit Hamacher Hotels & Resorts unter allen Teilnehmern einen Traumurlaub für zwei Personen im 5-Sterne-Resort Carrossa Hotel Spa Villas auf Mallorca im Wert von 1.035 Euro. Das Luxus-Domizil liegt im Nordosten Mallorcas nahe des Städtchens Artà, fernab von allen touristischen "Hotspots".

© Hamacher Hotel Services GmbH

Die Zimmer und Suiten sind mit edlem Naturstein oder aufwendig verarbeiteten Hölzern ausgestattet und verfügen über eine zeitgemäße Ausstattung mit Klimaanlage, Nespresso-Maschine und begehbarer Dusche.

Vom Panoramapool genießen Sie den Ausblick auf die Bucht von Alcúdia.

© Hamacher Hotel Services GmbH

Das Highlight im Carrossa Hotel Spa Villas ist der 1.500 Quadratmeter Luxus-Spa. Well-being und Fitness werden im Carrossa Spa in stylish-edlem Ambiente zelebriert. Das lichtdurchflutete Hallenbad lädt wetterunabhängig zum Schwimmen ein, die Sauna-Oase mit eleganter Spa-Lounge und herrlichem Ausblick in die Natur verspricht Regeneration pur, und unzählige Massage-, Beauty- und Spezial-Anwendungen mit den hochwertigen Pflegelinien "QMS" und "St Barth" verwöhnen in den fünf Behandlungsräumen jeden Hauttyp.

Ebenso wie das moderne Fitness-Center (mit Technogym-Geräten) jeden unserer 626 Muskeln verwöhnt. Genießen können Sie das Hotel und all seine Annehmlichkeiten wie das "Fine Dining"-Restaurant "Carrossa" und das Bistro "Badia" mit Panoramaterrasse sowie Cocktailbar an vier Tagen (drei Übernachtungen) in der Kategorie Petite Suite inklusive Genießer-Frühstück!

So können Sie sich bewerben

Nutzen Sie also die Chance, Ihr Unternehmen bekannt zu machen, und bewerben Sie sich für den Preis Top Gründer im Handwerk 2018. Es gibt neben dem Traumurlaub natürlich auch die Preisgelder im Gesamtwert von 17.000 Euro zu gewinnen!

Wer kann sich bewerben? Neugründer und Nachfolger aus allen Gewerken des Handwerks können sich bei handwerk magazin mit ihrem Gründungsvorhaben bewerben. Wichtig: Die Gründung darf nicht länger als fünf Jahre zurückliegen und die Gründerin / der Gründer muss mindestens ein Jahr mit dem Unternehmen am Markt sein beziehungsweise die Verantwortung tragen.

Wer wählt die Sieger? Eine hochkarätige Jury mit Experten aus Handwerk, Verbänden und Unternehmen wertet die Bewerbungen aus. Sie analysieren die Geschäftskonzepte anhand folgender Kriterien: Vorbereitung, Geschäftsidee, Marketing, (erwartbarer) wirtschaftlicher Erfolg und Sicherheit sowie die Perspektive.

Was bekommen die Gewinner? Der erste Preisträger erhält 10.000 Euro, der Zweitplatzierte 5.000 Euro und der Dritte 2.000 Euro an Preisgeld. Zusätzlich laden wir alle Top Gründer zur festlichen Preisverleihung ein.

Wie kann ich mich bewerben? Die Bewerbungsunterlagen finden Sie als Download zu diesem Artikel ganz bequem zum Herunterladen.Sämtliche Angaben und Daten der Teilnehmer werden vertraulich behandelt und sind nur den Mitgliedern der Jury zugänglich. Alle Informationen und die Bewerbungsunterlagen zum Wettbewerb Top Gründer 2016 finden Existenzgründer und Nachfolger direkt unter: handwerk- magazin.de/top-gruender.

Wichtig: Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 9. Juli 2018.

DATENSCHUTZ & Einwilligung für Gewinnspiel

Die Hamacher Hotels & Resort, Im Zollhafen 16, 50678 Köln, 0221/82005540, info@hamacher-privathotels.de, sowie die Holzmann Medien GmbH, Gewerbestr. 2, 86825 Bad Wörishofen, info@holzmann-medien.de verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (Nachname, Vorname, Email, Adresse, Geburtsdatum) zum Zwecke der Ziehung sowie Benachrichtigung der Gewinner sowie der Reiseabwicklung, und gegebenenfalls bei entsprechender Auswahl zu Werbung, Information und Marktforschung (Analyse des Öffnungs- und Leseverhaltens der Newsletterempfänger). Der Holzmann Medien Newsletter informiert über neue Bücher und Nonbooks. Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG. Sie sind bei Teilnahme am Gewinnspiel nicht zur Abnahme von Marketingmaterialien verpflichtet.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie an dem Gewinnspiel freiwillig teilnehmen wollen und gegebenenfalls zukünftig die oben benannten Marketingmaterialien an die unten angegebene Adresse zugesendet erhalten möchten, und, dass Sie mit der absendenden Person identisch sind. Für die Zusendung des Gewinns übergeben wir Ihre Daten an die Hamacher Hotels & Resort, Im Zollhafen 16, Köln. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt. Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie sie für die Abwicklung des Gewinnspiels notwendig sind, bzw. Sie die Zusendung unserer Marketingmaterialien wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs erhalten Sie keine weiteren Marketinginformationen mehr von uns zugesandt. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@hamacher-privathotels.de oder info@holzmann-medien.de , Kontakt zu uns auf. Sie können jedem von uns aber auch einen Brief oder Fax (08247/3544200). schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Zudem können Sie einen Newsletter am Ende eines jeden Newsletters über einen Link einfach abbestellen. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an einen der Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@hamacher-privathotels.de oder datenschutz@holzmann-medien.de erreichen.