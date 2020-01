21.11.2019

Fachmesse EstrichParkettFliese EPF 2020: Darum sollten Sie unbedingt zur Fußbodenbau-Leitmesse

Von 25. bis 27. Juni 2020 öffnet die Fachmesse EstrichParkettFliese (EPF) wieder turnusgemäß in Feuchtwangen auf dem Gelände der Bayerischen BauAkademie ihre Pforten. Sie ist die Leitmesse im Bereich Estrich und stellt Themen für bodenlegende Handwerker in den Mittelpunkt. Darum sollten Sie die Messe dieses Jahr besuchen, egal ob als Besucher oder sogar als Aussteller.

von Ramón Kadel

Die Messe EstrichParkettFliese (EPF) in Feuchtwangen zieht zahlreiche Vertreter der Bodenlegerbranche an – und hat auch über Gewerksgrenzen hinaus große Strahlkraft.

Messebesuch planen (PDF, 96 kB)

Abgedeckt werden bei der EPF die Bereiche Baumaschinen, Bautechnik, Bodenbeläge, Estrich, Industrieböden, Innenausbau, Zulieferer und Dienstleistungen. Estrichleger, Parkett- und Bodenleger, aber auch Raumausstatter und Fliesenleger profitieren gleichermaßen von dem Messeangebot, das einen umfassenden Querschnitt aktueller Materialien und Maschinen für den Fußbodenbau widerspiegelt.

Das Gesamtkonzept, die Rahmenbedingungen und die familiäre Atmosphäre machen die Messe EstrichParkettFliese (EPF) zu einem einzigartigen Event der Fußbodenbranche. In den 1970er Jahren als reine Estrichmesse auf maßgebliche Initiative des Bundesverbandes Estrich und Belag (BEB) ins Leben gerufen, hat sich die Messe inzwischen als gewerkeübergreifende Fachmesse über die Landesgrenzen hinaus im deutschsprachigen Raum etabliert.

Besucher: Zielgruppengerecht für Handwerksunternehmer

Für Fußbodenprofis sollte der Besuch der EPF Pflicht sein: Die Messe liefert eine zielgruppengerechte und umfassende Übersicht über die Technologie des Bodenbaus. Aber auch für andere Gewerke ist die Messe spannend: Der gewerkeübergreifende Ansatz trägt der Realität in der Praxis Rechnung, wonach die starren Grenzen zwischen den angestammten bodenlegenden Gewerken immer durchlässiger werden. Estrichleger, Parkett- und Bodenleger, aber auch Raumausstatter und Fliesenleger profitieren gleichermaßen von dem Angebot.

Die Fokussierung der Aussteller auf den Handwerkskunden bietet allen Beteiligten einen Informationsaustausch auf Augenhöhe. Vor allem auch die Aussteller schätzen traditionell den Dialog mit dem Anwender, und führten dies in der Vergangenheit immer wieder als einen entscheidenden Pluspunkt der EPF ins Feld. So manche Anregung für eine Produktentwicklung hat ihren Ursprung auf dem Messegelände der EPF in Feuchtwangen.

Aussteller: Darum sollten Sie Ihre Produkte auf der Messe präsentieren

Für Aussteller bietet die EPF ideale Rah­menbedingungen ihre Produkte nicht nur auf dem Stand, sondern auch in Produktvorträgen oder auf dem Freigelände bzw. in den Werkhallen in der Praxis zu präsentieren. Branchen-Newcomer können die Messe als Test­markt nutzen, der ihnen eine hohe Ziel­gruppenaffinität zusichert. Folgende fünf Argumente liefert die Messe, um Sie als Aussteller zu gewinnen: