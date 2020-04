09.03.2020

Social Handwerk, 14. Folge Kooperationen: Darauf sollten Influencer bei der Zusammenarbeit mit der Industrie achten

Erfolg macht sexy – so ist es auch bei Influencern. Was also tun, wenn die ersten Firmen anklopfen und auf eine Zusammenarbeit pochen? Social-Media-Experte Felix Schröder (@gipserfelix) erklärt, auf was Sie bei Kooperationen mit externen Partnern aus der Industrie achten sollten.

von Felix Schröder (@gipserfelix)

Bei der Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie sollte man sich laut Felix Schröder (@gipserfelix) immer die Frage stellen, ob man die Kooperation guten Gewissens angehen kann. - © Willi Schröder GmbH (@gipser.willi.schroeder)

Ein Thema, auf das ich wirklich häufig angesprochen werde, ist die Zusammenarbeit mit externen großen Unternehmen – meistens aus der Industrie. Für solche Kooperationen gibt es diverse denkbare Modelle. Ob ein gemeinsamer Auftritt bei Messen, gemeinsame Kampagnen oder Social-Media-Kooperationen: Vieles ist denkbar.

Wie kommen Kooperationen zwischen Influencern und der Industrie überhaupt zustande?

Doch wie kommen solche Kooperationen zwischen Influencern aus dem Handwerk und großen Unternehmen aus der Industrie überhaupt zustande? Es gibt da sicher viele Wege: Bei mir war es bislang immer so, dass die Firmen auf mich zugekommen sind und nicht umgekehrt. Es gibt aber natürlich auch die Option, als Influencer selbst auf die Firmen zuzugehen. Ob das jemand wirklich machen möchte bzw. Zeit dafür aufwenden möchte, das bleibt jedem selbst überlassen.

Entscheidend ist, ob die Zusammenarbeit mit gutem Gewissen erfolgen kann

Wenn nun also ein Unternehmen konkret anfragt, wie sollte man sich verhalten? Meiner Meinung nach ist es hier das wichtigste, dass man wirklich hinter der Firma bzw. deren Produkten stehen kann. Das Gewissen entscheidet! Man möchte ja schließlich wirklich guten Gewissens zusammenarbeiten und nicht wegen ein paar mehr finanzieller Einnahmen seinen Ruf riskieren. Ein paar Entscheidungshilfen hierfür meinerseits gibt's hier im Podcast!

Viel Spaß bei der Umsetzung und der aktuellen Folge meines Podcasts "Social Handwerk"! Alle Folgen des Pocasts findet ihr gesammelt auf der Themenseite "Social Handwerk" – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).