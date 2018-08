Der Alltag von Handwerkern birgt so manche Gefahr. Egal ob Metzger, Blumenhändler oder Cafébesitzer: Jeder Unternehmer sollte in den Schutz seines Lebenswerkes und damit in einen sorgenfreien Betriebsalltag investieren. Eine leistungsstarke und umfassende Absicherung bietet die Betriebshaftpflichtversicherung der INTER Versicherungsgruppe. Erfahren Sie mehr über den Tarif!