14.05.2020

Statistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin Kfz-Versicherungen: Immer mehr Beschwerden

Das Verhalten der Kfz-Versicherer hat im 2019 für deutlich mehr Arbeit bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gesorgt als üblich. Eine besondere Häufung an Beschwerden gab es bei der Nexible Versicherung. Doch auch acht weitere Anbieter haben sich im Verhältnis zum Vertragsbestand mit sehr vielen Beschwerden befassen müssen.

von Yvonne Döbler

Die Autoversicherer haben viel zu tun: Am 1. Januar 2020 waren in Deutschland rund 65,8 Millionen Fahrzeuge zugelassen. Ein Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Davon waren rund 58,2 Millionen Kraftfahrzeuge (Kfz) und knapp 7,7 Millionen Kfz-Anhänger. Alle diese Fahrzeuge sind versichert. Gleichzeitig kracht es auf Deutschlands Straßen laut statistischem Bundesamt alle 13 Sekunden. Und nicht immer zahlt die Versicherung anstandslos.

Das Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin hat mehr Arbeit

Über das Verhalten der Versicherer im Kfz-Schadenfall beschweren sich immer mehr Autofahrer – auch bei der Bafin. Im Jahr 2019 hat die Aufsicht 1.298 Fälle bearbeitet und abgeschlossen. Das waren 139 mehr (+12 Prozent) als im Vorjahr. Doch auch schon 2018 war die Anzahl der Beschwerden um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Parallel dazu nahm die Menge an Verträgen aber nur um 2,8 Prozent zu.

Beschwerdequoten sind krass unterschiedlich

Wenn man vergleichen möchte, wie zahlungswillig die Versicherer sind, hilft ein Blick auf ihre Beschwerdequote. Um diese pro Versicherer erfassen zu können, wird der Bestand der Kfz-Policen durch die Anzahl der Beschwerden geteilt. Für die Gesamtbranche kommt im Jahr 2019 im Durchschnitt ein Beschwerdefall auf 85.549 Policen. Im Vorjahr waren es noch 93.127 Verträge pro Beschwerde. Die Häufigkeit von Beschwerden nimmt also deutlich zu.

Diese Versicherer haben schlechte Quoten

Zur Erinnerung: Im Brnachenschnitt entfällt 1 Beschwerdefall auf 85.549 Policen. Einige Versicherer haben jedoch viel schlechtere Quoten als die Gesamtbranche. Diese hat die Redaktion von procontra online ermittelt. Hier ist die Tabelle.

Ein Beschwerdefall kommt auf …



943 Verträge bei der Nexible Versicherung

14. 967 Verträge bei der R+V Versicherung

19.505 Verträge bei der Allianz Direct

20.178 Verträge bei der DA Versicherung

20.801 Verträge bei der Helvetia

21.491 Verträge bei der Direkt Versicherung

22.037 Verträge bei der Ovag / Bavaria Direct

22.104 Verträge bei der Janitos Versicherung

25.516 Verträge bei der Verti Versicherung



Den Kfz-Versicherer richtig auswählen

Im Herbst beginnt wieder die Wechselwelle bei den Kfz-Versicherungen. Denn die Versicherer unterbieten sich in ihren Prämien, um ihren Marktanteil erhöhen zu können. Tatsächlich ist die Kfz-Sparte bei vielen großen Versicherer defizitär. Das dürfte ein Grund dafür sein, dass sie zögerlicher beim Begleichen von Kfz-Schäden sind.

Handwerker, die ihre Fahrzeuge günstig versichern möchten, sollten neben der Prämie auch auf die abgedeckte Leistung, eine möglichst geringe Beschwerdequote und den Kundenservice achten.

Das BaFin führt Beschwerdestatistiken für alle Arten von Versicherungen – so auch über die der Kfz-Versicherer.