04.12.2017

So sexy ist das Handwerk Kalender für Handwerker 2018 - Heiße Männer und Frauen für das Handwerk

Auch 2018 können sich Würth-Kunden aus Handwerk und Industrie über schöne Aussichten an der Werkstatt- oder Bürowand freuen. Während beim Modell-Kalender Fotograf Stephan Würth die Models Daniela Lopez, Alyssa Miller und Hannah Ferguson auf den Bahamas in Szene setzte, stehen beim Männerkalender Six-Packs im Fokus.

von Christiane Klebig

Normalerweise versorgt die Würth-Gruppe Handwerk und Industrie weltweit mit Werkzeugen, Befestigungs- und Montagematerial. Doch zum Jahresende verteilt das Unternehmen Modelkalender mit schönen Frauen an seine Kunden in mehr als 60 Ländern - und das nunmehr seit mehr als 30 Jahren. Im Zuge der Gleichberechtigung kam vor einigen Jahren auch ein Männerkalender hinzu.

Im Januar 2017 setzte der deutsche Fotograf Stephan Würth , der in München, Texas und Kalifornien aufwuchs, die Models Daniela Lopez, Alyssa Miller und Hannah Ferguson in Szene. Herausgekommen ist auch für 2018 ein XL-Kalender, der jed es Büro, jede Werkstatt schmückt.

Zahlen, Daten, Fakten zum Würth Modelkalender

Der großformatige Würth-Wandkalender genießt bei Würth Kunden im Handwerk und in der Industrie mittlerweile Kultstatus. In diesem Jahr werden genau 778.640 Kalender an Würth Kunden in mehr als 60 Ländern verteilt. Noch emhr imposante Zahlen: 625 Tonnen Papier - das entspricht 25 Lkw-Ladungen Papier - 2.065.000 Bogen Papier und 3.350 Kilogramm Farbe wurden für den Kalender 2018 benötigt. Gestartet ist der Modelkalender 1984 mit ein paar Tausend Exemplaren.

Der Kalender erscheint in mehr als 60 Länder auf der ganzen Welt, in den meisten europäischen Ländern und außerhalb Europas in Chile, Uruguay, Panama, Mexiko, Südafrika, Australien, Neuseeland, Südkorea, Sri Lanka, Kambodscha, Weißrussland, Kasachstan, usw.

Tipp: Wer den Kalender noch nicht geschenkt bekommen hat, kann ihn sich natürlich auch bestellen: http://modelkalender.wiwshop.com/index.php?cPath=2 Sowohl der Modelkalender als auch der Würth Männerkalender kosten jeweils 25,00 Euro.

Ein kleiner Vorgeschmack auf die Kalender-Bilder

Das Cover des Würth Modelkalender 2018 zieren die drei Models Daniela Lopez, Alyssa Miller und Hannah Ferguson. Für die Männer ging es nicht an den Strand, sondern in die Werkstatt. Wenn es in Deutschland richtig kalt ist, wird einem beim Anblick dieser Kalenderblätter warm ums Herz. Selbstverständlich darf eine Signal-Weste als wichtigstes Sicherheits-Accessoire nicht fehlen. Im Mai und Juni kann es ja durchaus schon mal so heiß werden. Alles wird gut, wenn die wichtigsten Werkzeuge in Reichweite sind. Schöne Aussichten auch im Juli und August. Wer wäre da nicht gerne Handwerker? Wenn Sie diese Kalender-Blätter sehen, wird es Zeit für den Herbst.