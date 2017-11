09.11.2017

Fachkräftemangel Jetzt teilnehmen an der neuen UFH-Umfrage 2018

Der Bundesverband der Unternehmerfrauen im Handwerk startet in Kooperation mit handwerk magazin eine neue große Umfrage 2018. Das Thema: Fachkräfte - wie kann das Handwerk Frauen für Ausbildung und offene Stellen gewinnen?

von Cornelia Hefer

Fachkräftemangel bleibt das beherrschende Thema im Handwerk: Wie kann das Handwerk Frauen für Ausbildung und offene Stellen gewinnen? - © Igor Emmerich - stock.adobe.com

In vielen Handwerksgewerken sind Mädchen und Frauen immer noch stark unterrepräsentiert - zum Beispiel im Bau- und Ausbau. Wie kann das Handwerk und die Handwerksorganisation Mädchen und Frauen für einen Job im Handwerk begeistern? Genau das möchte der Bundesverband der UnternehmerFrauen in Kooperation mit handwerk magazin gerne in unserer aktuellen Umfrage von Ihnen, den Unternehmerfrauen, wissen.

Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit für die folgende Umfrage. Die Ergebnisse stellt handwerk magazin dann in seiner Januar-Ausgabe vor.

Als Dankeschön für Ihre Zeit verlost handwerk magazin unter allen Teilnehmerinnen ein Outdoor-Smartphone "CAT s60".

Die Umfrage endet am 4. Dezember 2017.