24.09.2018

Workers Cast Jeden Tag Spaß auf der Arbeit

Authentisch, witzig, ehrlich: So ist Glasermeister Sven Sterz. Und so ist auch sein Video, mit dem er im Netz Auszubildende für seine Glaserei Sterz in Langen suchte. Damit erreichte er Millionen Menschen und zahlreiche Bewerber. Wie er das geschafft hat, sagt er im Interview.

von Jörg Mosler

Sven Sterz hat etwas geschafft, wovon viele Videoproduzenten träumen: einen viralen Hit im Netz. Mit seinem Video „Ich muss verrückt sein“, hat er auf Facebook Auszubildende für seine Glaserei in Langen bei Bremerhaven gesucht. Mehr als vier Millionen Mal wurde der Clip geklickt, Tausende haben ihn geteilt und kommentiert. Sogar den Fernsehnachrichten waren Sterz und sein Video eine Meldung wert. So ein Erfolg lässt sich nicht planen, doch er ist auch kein Zufall. Wie es dazu kam und was andere daraus lernen können, zeigt Sterz im aktuellen Podcast.

Bock auf den Job

Sven Sterz ist Handwerker mit Leib und Seele. „Ich will jeden Tag Spaß auf der Arbeit haben“, betont er. Und den will er auch seinen Auszubildenden vermitteln. Um Bewerber ebenso wie Kunden zu finden, die zu ihm und seinem Betrieb passen, macht er mit dem Handy Videos. Seine lockere Art kommt gut an. Für ihn zählt der Wille und sein Bauchgefühl, wenn er Lehrstellen vergibt, nicht nur Noten. Wie der Videodreh abgelaufen ist und wie andere Unternehmen es nachmachen können, erfahren Sie in diesem Workers Cast.

