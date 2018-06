18.06.2018

Workers Cast Instagram für Handwerker

Lustige Bilder, informative Fotos, knackige Videos: Instagram ist eine Social Media-Plattform, um andere am eigenen Leben teilhaben zu lassen. Wie auch Handwerker die App nutzen können, um sich und ihre Arbeit zu präsentieren und gerade junge Menschen anzusprechen, zeigen drei erfahrene Instagram-Nutzer im aktuellen Podcast.

von Jörg Mosler

Instagram ist eine der am stärksten wachsenden Social Media-Plattformen. Insbesondere Food- oder Reiseblogger sammeln mit ihren Bildern und Videos zahlreiche Follower. Aber auch Handwerker können das Programm nutzen, um ihren Bekanntheitsgrad in der digitalen Welt zu erhöhen und so neue Aufträge zu sammeln oder junge Menschen für die eigene Arbeit zu begeistern. Wie Betriebe Instagram für sich nutzen können, um Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen, verraten in diesem Workers Cast drei erfahrene Instagram-Nutzer aus dem Handwerk.

Gekonnt mit Emotionen arbeiten

Felix Schröder ist Gipser- und Stuckateur-Geselle im elterlichen Betrieb Schröder GmbH in Bad Dürkheim. Unter dem Namen „Gipser Felix“ postet er auf Instagram Fotos und Infos über sich und das Unternehmen. Im Podcast verrät er drei Tipps im Umgang.

Jessica Jörges ist Malerin und Lackiererin aus Dreieich bloggt unter „Bunte Zukunft“ seit 2016 über ihre Ausbildung zur Malerin und Lackiererin. Sie erklärt im Video, worauf es bei der Wahl des Hashtags ankommt und welche technischen Kniffe es auf Instagram gibt.

Kristijan Cacic aus Berlin ist Installateur und Heizungsbaumeister. Zusätzlich lässt er seine Instagram-Follower unter dem Namen saniboy an seinem Privat- und Berufsleben teilhaben. Warum es so wichtig ist, über Social Media mit Emotionen zu arbeiten, sagt er im aktuellen Workers Cast.

Das könnte Sie auch interessieren

Jessica Jörges auf Instagram: https://www.instagram.com/buntezukunft/

Felix Schröder auf Instagram: https://www.instagram.com/gipserfelix/

Kristijan Cacic auf Instagram: https://www.instagram.com/saniboy.de/ und https://www.instagram.com/insta_llateur/

Meine Facebook-Gruppe „Mitarbeitergewinnung im Handwerk“: http://bit.ly/mitarbeitergewinnung-gruppe