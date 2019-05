19.05.2019

Workers Cast Social Media: Felix Schröder gibt Tipps für Instagram-Nutzer

Am Anfang braucht es gar nicht so viel, um in den sozialen Medien durchzustarten. Der Meinung ist zumindest Gipser- und Stuckateurgeselle Felix Schröder aus Bad Dürkheim. Und er muss es wissen, denn als @gipserfelix macht er auf Instagram erfolgreich Werbung für sich, seinen Betrieb und das ganze Handwerk. Wie? Das verrät er im aktuellen Workers Cast von Jörg Mosler.

von Jörg Mosler

Es gibt eine neue Generation Handwerker, die Social Media ganz selbstverständlich nutzt, um sich und ihr Handwerk zu präsentieren. Influencer Felix Schröder ist einer von ihnen. Seinen mehr als 10.000 Instagram-Abonnenten liefert Felix als @gipserfelix spannende und sehr unterhaltsame Einblicke in seinen Alltag. Seine Strategie und seine besten Tipps rund um Instagram und Social Media teilt er in dieser Folge mit den Zuhörern.

Kontinuität, Spaß und Interaktion

Gerade einmal 22 Jahre ist Felix Schröder jung. Im elterlichen Betrieb, Willi Schröder GmbH in Bad Dürkheim, in dem er auch seine Ausbildung gemacht hat, kümmert er sich um Social Media. Dafür pflegt er sowohl einen Instagram-Account für den Betrieb als auch einen persönlichen Kanal als @gipserfelix. Sein Fazit: Wer kontinuierlich und mit Spaß daran arbeitet, kann den Menschen zeigen: „Da ist Leben im Betrieb!“ Und das ist es, was das Handwerk und seine Gewerke gerade brauchen.

Felix Schröder auf Instagram: https://www.instagram.com/gipserfelix/

Felix Schröders Podcast „Social Handwerk“: handwerk-magazin.de/gipserfelix oder auf iTunes unter https://itunes.apple.com/de/podcast/social-handwerk/id1441117301?mt=2

Felix Schröders Buchtipp: „Die 7 Wege zur Effektivität“ von Steven Covey https://amzn.to/2uV5DWh

Meine Facebook-Gruppe „Mitarbeitergewinnung im Handwerk“: http://bit.ly/mitarbeitergewinnung-gruppe

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2