02.07.2018

Workers Cast Infos meistern wie ein Profi

Baustellenfotos, Kundenmails, Angebote und Bestellungen: Bei jedem Projekt fallen massenweise Infos an, die im Betrieb gespeichert werden müssen. Um dabei den Überblick zu behalten, gibt es die Software MemoMeister. Erfinder Achim Maisenbacher erklärt sie im aktuellen Workers Cast.

von Jörg Mosler

Eine nahtlose Abstimmung zwischen Baustelle und Büro – das klingt für viele Handwerksunternehmer fast wie ein Traum. Denn in Zeiten der Digitalisierung und stetig wachsender Softwareangebote müssen Meister und Mitarbeiter es schaffen, den Überblick über all die Medien zu behalten. Startup-Gründer Achim Maisenbacher hat dieses Problem erkannt und bietet mit seinem Stuttgarter Unternehmen Freiraum die Software MemoMeister als eine Lösung an. Was das Produkt kann und wie es sowohl Unternehmer als auch Mitarbeiter unterstützt, berichtet Maisenbacher in dieser Podcastfolge.

Struktur für wichtige Informationen

Achim Maisenbacher ist eigentlich Elektrotechniker, hat sich aber vor sieben Jahren dazu entschlossen, ein Startup zu gründen. Das Ziel: Unternehmen helfen, die riesige Menge an Informationen zu erfassen, sinnvoll abzulegen und für alle Beteiligten einfach zugänglich zu machen. So ist MemoMeister entstanden. Die Software und App erleichtert die technische Handhabung der Datenspeicherung aber vor allem auch die Strukturierung der Infos. Denn: „Jede technische Lösung ist nur so gut wie das, was die Leute davor denken“, sagt Maiesenbacher.

