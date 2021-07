27.07.2021

Vermögensberatung Honorarberatung: So schützen sich Anleger vor Finanzhaien

Honorarberater gelten als unabhängig von Anlageprodukten. Doch längst nicht jeder ist ehrbar: In einem jüngsten Fall sollte ein Anlagesuchender eine Gebühr von 21.000 Euro zahlen - für einen Anlagebetrag von 49.000 Euro. Der Bundesverband der Honorarberater schätzt, dass 80 Prozent der "Honorarberater" keine Zulassung oder eine gleichzeitige eine Zulassung als Versicherungsmakler mit Provision haben. Wie Sie sich vor den Haien der Branche schützen können.

Der Trick der unseriösen Honorarberater ist ganz einfach: Sie werben mit günstigen Stundensätzen für ihre Leistung und drängen dann den Anleger zu immer neuen Terminen, die die Stundenanzahl in die Höhe treiben. Auch Telefongespräche werden natürlich abgerechnet und Leistungen, die der Anleger nicht überprüfen kann. Finanzberatung ist offenbar ausschließlich Vertrauenssache - leider, wie der jüngste Fall, den die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg veröffentlichte, zeigt: 80 Beraterstunden stellte der Honorarberater Transparento GmbH seinem Kunden in Rechnung und kam so auf eine Gebühr in Höhen von nicht ganz 21.000 Euro. Zusätzlich sollt der Anleger 82 Euro monatlich für die Anlagedauer von 29 Jahren zahlen, insgesamt also nochmal 28.500 Euro. Damit summiert sich die Gesamtrechnung auf 49.000 Euro - genau die Summe, die der Anleger investiert hat.

Der Anleger wehrte sich vor Gericht. Letztlich konnte er sich aus einem einzigen Grund von der Zahlungspflicht befreien: Die Transparento GmbH hatte bei Verträgen rund um Finanz- und Vorsorgeplanung keine beziehungsweise keine ausreichende Widerrufsbelehrung vorgelegt. Hätte es diesen Fehler nicht gegeben, hätte der Anleger die Gebühr vollständig zahlen müssen. Übrigens: Die Transparento GmbH aus Mannheim ist nach wie vor am Markt aktiv.

Böses Spiel mit der Honorarberatung

Honorar-Anlageberater gelten als unabhängig, da sie keine Provisionen von den Anbietern der vermittelten Kapitalanlagen erhalten, sondern ausschließlich vom Anleger bezahlt werden. Damit werden Interessenskonflikte vermieden. Doch selbst der Bundesverband der Honorarberater warnt und zieht einen treffenden Vergleich: Verbraucher schenken dem Gütesiegel "Honorarberater" ein ähnlich großes Vertrauen wie dem "Bio-Siegel" der Lebensmittelindustrie. Also setzen jetzt alle Finanzvermittler und Makler auf das Siegel - was zu einem "Missbrauch in riesigem Ausmaß" führt, so der Bundesverband. So nennen sich die Berater heute:

Honorarberater

Honorarberatung

Vermögens- oder Finanzberater auf Honorarbasis

Berater gegen Honorar

Finanzoptimierer auf Honorarbasis

Honorar-Vermittler

Wohlkalkulierter Betrug

Aber: Nur die Bezeichnungen „ Honorar- Anlageberater /-in“, „ Honoraranlageberater /-in“ und „Honoraranlageberatung“ sind gesetzlich geschützt. Ausschließlich Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die in das Register nach §36c KWG eingetragen sind, dürfen sich so nennen. Und ein seriöser Honorar-Anlageberater führt eine zusätzliche Qualifikationsbeschreibung in seiner Signatur. Denn bei der Zulassung gibt es für jeden Bereich (Immobilien, Kapitalanlageprodukte etc) eine eigene Honorarberater-Berufszulassung. "Besonders im Internet vermischen sich aber „echte” Honorarberater und „unechte” Honorarberater" schreibt der Bundesverband. Geschätzt 80 Prozent der "Honorarberater" haben keine gesetzliche Zulassung oder sie haben gleichzeitig eine Zulassung als Versicherungsmakler mit Provision.

Wer sowohl als Honorarberater als auch als Makler auftritt, hat einen Interessenskonflikt, denn er kann zwischen Honorar und Provision wechseln oder beide kombinieren. "Uns sind auch Fälle bekannt, wo eine Dachorganisation (Haftungsdach) als echter Honorarberater zugelassen ist, die angeschossenen Berater hingegen als reine Makler bzw. Vermittler tätig sind", so der Bundesverband. "Sie bezahlen für Bio, bekommen jedoch konventionelle Lebensmittel. Das ist aus unserer Sicht wohlkalkulierter Betrug."

Auch die Rechtsprechung schützt den Begriff Honorarberatung und Honorarberater im Zusammenhang mit Finanzen (Geldanlage, Versicherung, Immobilie, Altersvorsorge, Finanzberatung, Vermögensberatung etc.). "Zuletzt wurden vom Landgericht Dresden (AZ 42 HK O 58/20) drei "Honorarberater" aus Köln verurteilt, die sich unter anderem als "Honorarberater für Versicherungen" ausgegeben haben, jedoch Versicherungsmakler mit Provision waren", so der Bundesverband.

Als besonders qualifiziert - aber oft auch recht teuer - gelten die Certified Financial Planner. Sie haben ein international verbreitetes Zertifikat erlangt, das auf Antrag Personen verliehen wird, die professionell in der privaten Finanzplanung tätig sind und die Zertifizierungsbedingungen erfüllen. Zu den Zertifizierungsbedingungen gehört, dass der Bewerber die 4 E-Regeln erfüllt: Education, Examination, Experience, Ethics. Auf Deutsch in etwa: Ausbildung, Prüfung, Erfahrung, Ethik.

Es sind viele weitere Gütesiegel für Finanzberater im Umlauf. Meist sind sie wertlos und können einfach gekauft werden.

Darauf sollten Anleger achten

„Unechte”Honorarberater haben keine gesetzliche Zulassung als Honorar-Anlageberater oder Honorar-Finanzanlagenberater. Schauen Sie ins Impressum.

Unechte Honorarberater haben neben der gesetzlichen Zulassung als Honorar-Anlageberater oder Honorar-Finanzanlagenberater gleichzeitig eine weitere Zulassung als Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler oder Versicherungsvertreter. Damit sind sie nicht mehr unabhängig, denn sie erhalten Verkaufsprovisionen und arbeiten nicht unabhängig von Produktempfehlungen.

Seriöse Honorarberater geben Ihnen schriftlich in einer Übersicht (nicht verklausuliert an verschiedenen Stellen im Vertrag), welche Kosten auf Sie zukommen - und sie schließen weitere Kosten aus.

Mitglieder im Verbund der Honorarberater (VDH) verpflichten sich, ausschließlich aufgewandte Zeit und Know-how dem Kunden in Rechnung zu stellen. Der Verband prüft dieses stichprobenartig. Wer gegen die Regeln verstößt, wird vom Verband ausgeschlossen - was auch bereits mehrfach vorkam.

Wer wissen will, ob ein Berater ein "echter" oder auch als Vermittler tätig ist, kann beim Bundesverband nachfragen: info@bundesverband-honorarberater.de. Sicherheit über die Angemessenheit der erhobenen Gebühren hat ein Anleger damit aber noch immer nicht.

Eine Honorarordnung wie die für Rechtsanwälte würde helfen

Die Verbracherzentrale bemängelt, dass es keinen Überblick oder eine allgemeine Orientierung über die preislichen Marktgegebenheiten gibt. Und bisher sind alle Versuche gescheitert, der Branche einen verbindlichen Preisrahmen zu setzen. Unverändert darf ein Anleger erst dann die Bezahlung einer Honorarforderung verweigern, wenn ein Gericht diese als sittenwidrig einstuft. Eine verbindliche Gebührenverordnung könnte Abhilfe schaffen. Einige Politiker, wie Stefan Schmidt, der für die Grünen im Finanzausschuss des Bundestages sitzt treten nun für eine solche Regelung ein.

Wann sind die Kosten für die Honorarberatung angemessen?

Honorare sollen der Leistung angemessen sein - doch was heißt das? Eine eindeutige Stellungnahme gibt es dazu nicht. Jedoch bezweifeln Kenner, dass eine an der Anlagesumme orientierte Vergütung sinnvoll ist. Denn: „Es ist für mich nicht einleuchtend, warum jemand, der bei 100.000 Euro Vermögen fünf Stunden pro Jahr an Leistungen in Anspruch nimmt, 1.000 Euro pro Jahr bezahlt und der andere bei gleicher Zeit für 200.000 Euro das Doppelte“, sagt VDH-Chef Dieter Rauch im Interview mit dem Versicherungsmagazin Procontra online. Das entspräche ja den Provisionen, die sich ebenfalls am Volumen orientieren. Somit wäre ein Honorarmodell, das sich an der Beratungszeit orientiert, sinnhafter.

Was bleibt ist die Frage, ob eine Finanzberatung bedarfsgerecht erfolgt: Denn erst im Rentenalter wird ein Anleger sehen, ob der Honorarberater tatsächlich das Ziel des Anlegers verstanden und die richtige Anlageempfehlung ausgesprochen hat.