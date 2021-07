19.07.2021

Arbeitsleistung und Sachspenden Hochwasserkatastrophe: So können Sie als Handwerker helfen

Die Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz machen betroffen. Damit die Hilfs- und Spendenbereitschaft im Handwerk kanalisiert und organisiert wird, hat das Admin-Team der SHK-Community "Heizungsbauer aus Leidenschaft" die Seite handwerkerhelfen.de ins Leben gerufen. Der ZDB und begrüßen die Hilfsbereitschaft im Handwerk und bieten ebenfalls ihre Hilfe an.

So wie hier im Ortskern des rheinland-pfälzischen Monreal sieht es leider in vielen der von den Überschwemmungen betroffenen Gemeinden aus. Das Handwerk bietet auf vielen Wegen seine Hilfe an.

Elementarschutz: Große Schäden nach Unwettern

Die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz löst Fassungslosigkeit, Betroffenheit, Trauer, aber ebenso Hilfsbereitschaft aus – auch im Handwerk. Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) und Generalsekretär Holger Schwannecke sprachen am 16. Juli 2021 offiziell im Namen aller Betriebe und Beschäftigten des deutschen Handwerks allen Betroffenen ihre tiefe Anteilnahme aus und sicherten engagierte tatkräftige Unterstützung zu.

Der ZDH stehe zudem im engen Kontakt mit folgenden Institutionen, um zügig passfähige Hilfsinstrumente für die spezifischen Belange betroffener Handwerksbetriebe auf den Weg zu bringen:

Beratungsstellen der Handwerkskammern, um einen ersten Überblick über die Betroffenheit des Handwerks zu erhalten und ein Kontaktnetzwerk aufzubauen





um einen ersten Überblick über die Betroffenheit des Handwerks zu erhalten und ein Kontaktnetzwerk aufzubauen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) wegen etwaiger Zuschuss- und Hilfsprogramme





(BMWi) wegen etwaiger Zuschuss- und Hilfsprogramme Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wegen etwaiger Kreditsonderprogramme





(KfW) wegen etwaiger Kreditsonderprogramme Bundesagentur für Arbeit (BA) wegen möglicher Nutzung von Kurzarbeitergeld in dieser Sondersituation





(BA) wegen möglicher Nutzung von Kurzarbeitergeld in dieser Sondersituation GKV-Spitzenverband der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen wegen möglicher Stundung der Sozialversicherungsbeiträge ohne Säumniszuschläge, Mahngebühren und Sicherheitsleistungen





wegen möglicher Stundung der Sozialversicherungsbeiträge ohne Säumniszuschläge, Mahngebühren und Sicherheitsleistungen weitere Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft zur bereichsübergreifenden Abstimmung der Hilfsmaßnahmen

Helfen mit persönlicher Arbeitsleistung oder Sachspenden via "handwerkerhelfen.de"

Für Handwerksbetriebe, die von den Überschwemmungen nicht betroffen sind, aber unbedingt mit persönlicher Arbeitsleistung und/oder Sachspenden helfen möchten, hat die SHK-Community "Heizungsbauer aus Leidenschaft" die Seite handwerkerhelfen.de ins Leben gerufen. Hier können Handwerker laut Angaben der Betreiber alles von persönlicher Arbeitsleistung, über Maschinen, Berufskleidung und Fühler bis hin zu Wasserfiltern und mehr eintragen und anbieten.

Das Admin-Team der 24.000 Mitglieder starken Community koordiniert die Hilfsangebote und versucht in Zusammenarbeit mit Innungen, Handwerkskammern sowie dem Technischen Hilfswerk (THW) den Aufbau nach den Aufräumaktionen zu stemmen und örtlich zu unterstützen. Vor allem diese Arbeiten in der Zeit nach der medialen Berichterstattung seien wichtig, da auch die örtlichen Betriebe sehr unter den Situationen leiden.

Baufirmen unterstützen mit Geräten und Maschinen sowie Baumaterialien

Auch der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) sichert Unterstützung zu, um in den vom Hochwasser zerstörten Gebieten eine provisorische Infrastruktur für die weiteren Rettungs- und Hilfsarbeiten zu schaffen. Es sei selbstverständlich, dass die Baufirmen mit Geräten und Maschinen sowie mit Baumaterialien unterstützen, damit schnelle Hilfe geleistet werden kann.

"Wir danken allen Unternehmerinnen und Unternehmern und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bereits in den zurückliegenden Tagen verantwortungsvoll gehandelt und kurzfristige Hilfe geleistet haben. Etliche von ihnen sind vor Ort zudem in ehrenamtlichen Funktionen, beispielsweise bei der Freiwilligen Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk oder dem Deutschen Roten Kreuz, engagiert und leisten dort wichtige Arbeit", so ZDB-Präsident Reinhard Quast. "Auch für die anstehenden Wiederaufbau- und Renovierungsarbeiten stehen die Betriebe des Baugewerbes mit ihrer starken regionalen Verankerung als verlässlicher Partner bereit, ihren Beitrag zu leisten."