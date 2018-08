27.08.2018

Workers Cast Herausforderungen erfolgreich nutzen

Drei in einer Person: Udo Herrmann ist Schreinermeister, Buchautor und Erfolgstrainer. Seine Erfahrung nimmt er vor allem aus eigenen Schwierigkeiten mit seinem Unternehmen Herrmann Parkett in Bürgstadt am Main. Über sein zweites Buch "Endlich alles im Lot" spricht er im aktuellen Workers Cast und verrät erste Tipps.

von Jörg Mosler

Meisterbrief in der Tasche, aber von Mitarbeiterführung und modernen Verkaufsstrategien noch wenig Ahnung? So geht es vielen Handwerkern, weiß Udo Herrmann, Schreinermeister sowie Erfolgstrainer und Buchautor. Er selbst hat vieles selbst erst durch die alltägliche Arbeit erlernen müssen. Aus Rückschlägen und Fehlern, die er in seinem Betrieb Herrmann Parkett in Bürgstadt am Main erlebt hat, lernte er, den Betrieb erfolgreich zu erweitern. Diese Erfahrungen gibt der Coach nun an andere Handwerker weiter.

Endlich alles im Lot

Udo Herrmann hat als Unternehmer bereits etliche Schwierigkeiten durchlebt und seinen ehemals Zwei-Mann-Betrieb zu einem Zehn-Mann-Betrieb erweitert. Dabei hat er Antworten auf Fragen gefunden, die die meisten Unternehmer umtreiben: Wie schaffst du dir persönliche Freiräume? Wie funktioniert erfolgreiches Delegieren? Wie erzielt man (trotzdem) gleichbleibend hohe Servicequalität? Die Lösungsstrategien gibt er nun in seinem zweiten Buch „Endlich alles im Lot“ weiter. Einige Quicktipps sowie ausführliche Hintergründe verrät Herrmann bereits jetzt in diesem Podcast.

