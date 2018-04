23.04.2018

Workers Cast Handwerkersoftware in der Cloud

Zeit sparen und die Effizienz im Unternehmen steigern – wer möchte das nicht? Eine Lösung, diesem Wunsch näher zu kommen, bietet das Unternehmen Energieheld von Michael Kessler mit seiner Software "Hero". Wie dieses digitale Tool Prozesse für Handwerker bündelt und vereinfacht, erklärt Kessler im Workers Cast.

von Jörg Mosler

Ein Platz für alles – eine Art „Amazon“ für das Handwerk. Das ist die Vision von Michael Kessler mit seinem Unternehmen Energieheld. Die Zukunft heißt Cloud: Mobile Lösungen, die intelligent miteinander kommunizieren. Vorbei wären damit die Zeiten, da jeder Handwerker und jeder Lieferant eine eigene Software für verschiedene Prozesse hat. Wie weit Kessler und das Handwerk von dieser Vision entfernt sind, erfahren Sie im aktuellen Podcast.

Prozesse an die Cloud auslagern

Michael Kessler ist Wirtschaftsingenieur und hat vor fünf Jahren in Hannover das Start-Up Energieheld mitgegründet. Es soll als Vermittlungsportal dienen, auf dem sich Endkunden zum einen über die Möglichkeiten energetischer Verbesserungen für ihr Haus informieren können. Zum anderen will das Portal die Kontakte zu den Handwerkern vermitteln. An die 700 Betriebe sind bereits deutschlandweit dort gelistet. Darüber hinaus möchte das Unternehmen den Handwerkern helfen, digitale Prozesse durch eine umfassende Software zu erleichtern, die Kommunikation im Betrieb zu verbessern und die Effizienz bei Rechnungsstellung, Bestellungen und vielem mehr zu steigern. Wenn Sie erfahren wollen, was „Software as a tool“ damit zu tun hat und wie weit Energieheld auf dem Weg zu seiner Vision schon gekommen ist, dann hören Sie hier den Workers Cast an.

