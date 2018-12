16.12.2018

Workers Cast Madita Brauer – "der Handwerkerazubi des Jahres 2018"

Auszubildende, Studentin, Bloggerin: Das alles vereint Madita Brauer in sich. Dabei ist die junge Frau aus Kalkar gerade einmal 21 Jahre jung. Trotzdem hat sie sich zum Ziel gemacht, ihren Berufsalltag mit anderen zu teilen, um sie an ihrer Leidenschaft für den Beruf teilhaben zu lassen. Was das Handwerk für sie bedeutet, berichtet Brauer in diesem Workers Cast.

von Jörg Mosler

„Frauimhandwerk“ – der Name des Instagram-Accounts von Madita Brauer verrät sofort, wofür sich die junge Frau engagiert: Vor allem Mädchen sollen mit ihrer Hilfe einen besseren Einblick in diese noch immer männerdominierte Berufswelt bekommen. Dabei hat die 21-Jährige aus Kalkar eigentlich schon genug zu tun mit ihrem trialen Studium. Das heißt, sie macht in der Stephan Brauer GmbH eine Ausbildung zur Anlagenmechanikerin für SHK und studiert zusätzlich Handwerksmanagement. Wie Madita Brauer ihre Ausbildung, ihre Zukunft und natürlich das Handwerk sieht, verrät sie im aktuellen Workers Cast.

Leidenschaft für Handwerk wecken

Madita Brauer hat große Pläne: Noch ist die junge Frau mit Ausbildung, Studium und Baublog beschäftigt. Klar ist aber, dass sie auch noch den Meister machen will und später einmal den Betrieb des Vaters übernimmt. Zusätzlich hat sie aber auch eine klare Vorstellung davon wie Handwerk sein sollte – nämlich weiblicher. Aus diesem Grund gibt sie auf Instagram mit dem Titel „Frauimhandwerk“ Einblicke in ihre Arbeit. Durch diesen Kanal erreicht Madita Brauer Tausende Jugendliche, um mit ihnen die spannenden Seiten des Handwerks zu teilen. Für ihr ganzes Engagement hat die junge Frau nun auch den Titel „#handwerkerazubi 2018“ von myhammer erhalten. Überzeugt hat die Jury vor allem Brauers Zielstrebigkeit und ihr großer Ehrgeiz Da kann sich so mancher eine Scheibe von abschneiden. Motivation dafür gibt es in dieser Podcastfolge genug.

Das könnte Sie auch interessieren

My Hammer Azubi-Award 2018: https://www.my-hammer.de/handwerker-azubi-2018/

Madita Brauer auf Instagram (alias „frauimhandwerk“): https://www.instagram.com/frauimhandwerk/

Kostenlose Tipps gegen Fachkräftemangel in meinem Shop: www.joerg-mosler.de/buecher

Meine Facebook-Gruppe „Mitarbeitergewinnung im Handwerk“: http://bit.ly/mitarbeitergewinnung-gruppe

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2