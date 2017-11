05.11.2017

Elektromobilität GLS-Bank erwirbt 500 Streetscooter für Leasing-Angebot

Die GLS-Bank in Bochum erwirbt mit Leasinganbieter Comco 500 E-Nutzfahrzeuge von der Deutsche-Post-Tochter und will diese zu "günstigen" Leasingkonditionen an Gewerbetreibende wie Handwerksbetriebe anbieten.

von Cornelia Hefer

Handwerksbetriebe können den Streetscooter jetzt auch leasen. - © Andreas Kuehlken/Deutsche Post DHL Group Downloads zu diesem Artikel Elektrotransporter im Überblick (PDF, 93 kB)

Die DHL-Tochter Streetscooter will ihre elektrischen Lieferwagen mit Unterstützung der sozial-ökologischen GLS-Bank und der Comco Leasinggruppe zu günstigen Leasingraten anbieten. Die drei Partner haben eigens dafür ein Konzept erarbeitet, das auf günstigen Leasingraten und flexiblen Verträgen fußt.

GLS-Bank kauft 500 Streetscooter

Zum Start erwirbt die GLS-Bank 500 Fahrzeuge von der Deutsche-Post-Tochter. Mit dem Angebot wenden sich die Partner expliziert an Gewerbekunden wie Handwerksbetriebe. Der genossenschaftlichen GLS Bank aus Bochum fällt dabei die Aufgabe der Refinanzierung der StreetScooter-Flotte zu.

Wie Bank-Vorstand Dirk Kannacher erklärt, sieht das Unternehmen darin eine Investition in die Zukunft: „Wer morgens um sieben Uhr den Verkehrsfunk hört, kann erahnen, dass wir in der Zukunft eine andere Art von Mobilität benötigen. Wir benötigen zukunftsweisende Mobilitätskonzepte rund um das ‚Sharing‘ und saubere Antriebe zum Schutz unserer Umwelt.“

Leasing-Raten zwischen 270 und 330 Euro

Der Leasingspezialist Comco rechnet damit, die 500 Fahrzeuge in drei bis vier Monaten vermietet zu haben, wie das Unternehmen erklärte. Die Laufzeit der Verträge soll zwei bis fünf Jahre betragen. Anschließend bestünde für die Firmen die Möglichkeit zur Rückgabe, Verlängerung oder Kauf, so Comco.

Die Raten liegen zwischen 270 bis 330 Euro und damit über dem Niveau eines konventionell angetriebenen Kompakttransporters in der VW-Transporter oder MB-Vito-Klasse. Was die Ladeinfrastruktur betrifft, muss ebenfalls jeder etwaige Kunde selbst vorsorgen.

Post startet im E-Nutzfahrzeugmarkt durch

Der Post-Vorstand und Streetscooter-Verantwortliche Jürgen Gerdes ist überzeugt, mit dem neuen Angebot „Kunden aus den verschiedensten Branchen“, helfen zu können, „auf Elektromobilität umzusteigen“. Der von Streetscooter entwickelte und gebaute Lieferwagen ist das erste in großer Serie gebaute Nutzfahrzeug mit rein elektrischem Antrieb.

Erst seit Anfang des Jahres verkauft der Hersteller das Fahrzeug, das auf die Anforderungen der städtischen Logistik adaptiert ist, auch an Dritte. Im Fokus der Entwicklung standen ursprünglich die Postdienste, inzwischen addressiert Streetscooter aber auch andere, vornehmlich in der Stadt operierende Dienste. So liefert die Deutsche See ihren frischen Fisch bereits teilweise mit einem Streetscooter in einer Spezialanfertigung mit einem Kühlkoffer aus.