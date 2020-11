05.10.2020

Social Handwerk, 20. Folge GipserFelix-Jubiläum: Die wichtigsten Erkenntnisse aus drei Jahren Social Media

Vor mehr als drei Jahren startete Felix Schröder mit dem Firmenaccount seines elterlichen Betriebs Willi Schröder GmbH in die Social-Media-Welt. Zeit für eine Bilanz: Was hat funktioniert? Was hätte besser laufen können? Und welche Erkenntnisse kann man für die Allgemeinheit daraus ziehen? Felix Schröder (@gipserfelix) schaut in dieser Folge zurück – und gibt dennoch Impulse für die Zukunft.

von Felix Schröder (@gipserfelix)

Nach drei Jahren in der Social-Media-Welt zieht Felix Schröder (@gipserfelix) Bilanz: "Auf Instagram hat sich eine richtige Handwerker-Gemeinschaft gebildet". - © Willi Schröder GmbH (@gipser.willi.schroeder) Weitere Beiträge zu diesem Artikel Social Media: So schaffen Sie durch aktuelle Trends mehr Aufmerksamkeit

Wie die Zeit vergeht! Vor jetzt schon gut drei Jahren startete ich mit dem Account @gipser.willi.schroeder in die Social-Media-Welt. Zeit für eine Bilanz! Zunächst einmal war es mir von Anfang an sehr wichtig, das Handwerk in einem neuen Licht zu zeigen und ganz einfach zu beweisen, dass sehr viel Vielfalt in den einzelnen Gewerken steckt.

Daher bin ich unheimlich stolz darauf, dass 99 Prozent der Stimmen zu dem Account und zu anderen Handwerksaccounts sehr positiv sind und so auch immer mehr verschiedenste Menschen einen Eindruck vom Handwerk bekommen.

Werbung für das Handwerk – und für den eigenen Betrieb

Neben der Werbung für das Handwerk insgesamt, ist auch die Werbung für den eigenen Betrieb ein sehr interessanter Punkt. Immernoch gibt es ja bekanntlich sehr viele Zweifler, die behaupten, Social Media bringe in diesem Zusammenhang nichts. Diesen Leuten kann ich sagen, dass sich durch unsere Aktivitäten in den sozialen Medien wirklich schöne und interessante Objekte ergeben haben.

Der wichtigste Punkt: Eine neue Gemeinschaft!

Am meisten stolz bin ich aber auf den Instagram-Account bzw. das Instagram-Netzwerk: In diesem sozialem Netzwerk hat sich mit der Zeit eine richtige Handwerker-Gemeinschaft herausgebildet, bei der jeder von jedem lernen kann. Wenn ich mir diese Entwicklung anschaue, sehe ich auch für die Zukunft nur Positives für uns alle. Packen wir es an!

Viel Spaß bei der Umsetzung und der aktuellen Folge meines Podcasts "Social Handwerk"! Alle Folgen des Pocasts findet ihr gesammelt auf der Themenseite "Social Handwerk" – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).