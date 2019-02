05.02.2019

Programm und Gewinnspiel Fuhrpark-Messe: Darum sollten Sie zu "Flotte! Der Branchentreff"

Mit mehr als 200 Ausstellern auf über 10.000 Quadratmetern und einem umfangreichen Vortrags- und Workshop-Programm ist „Flotte! Der Branchentreff“ die größte Netzwerk-Messe für die Fuhrpark-Branche in Deutschland. Für die vierte Auflage am 20. und 21. März 2019 verlosen wir in Kooperation mit der Messe 20 Freikarten!

von Ramón Kadel

Gewinnen Sie für die Fuhrpark-Messe „Flotte! Der Branchentreff“ hochwertige Freikarten im Wert von 117,81 Euro. Jetzt mitmachen! - © Flotte Medien GmbH Downloads zu diesem Artikel Messebesuch planen (PDF, 96 kB)

Die Vorbereitungen für die vierte Auflage von „Flotte! Der Branchentreff“ am 20.+21. März 2019 laufen auf Hochtouren. Ein Besuch der größten deutschen Fachmesse für den Fuhrparkbereich ist auch 2019 wieder für viele Handwerksunternehmer Pflicht. In diesem Jahr wartet die Messe mit den topaktuellen Schwerpunkt-Themen Elektro-Mobilität, Nutzfahrzeuge, Digitalisierung/Telematik und Internationalisierung auf. Wie Sie Freikarten für die Veranstaltung gewinnen können, erfahren Sie weiter unten!

2019 wird die Messe erneut in Düsseldorf aufschlagen und hält zahlreiche Highlights sowie die ein oder andere Neuerung bereit. Im März 2018 hatte „Flotte! Der Branchentreff!“ neue Besucherrekorde aufgestellt, die die Veranstalter natürlich diesem Jahr noch einmal brechen möchten.

Fachprogramm mit Vorträgen und Expertenforum

Mittel für den erhofften Erfolg: Für dieses Jahr baut die Messe besonders das Fachprogramm mit Vorträgen und Round Tables stark aus. Die großzügige Netzwerk-Area, für den intensiven Austausch mit Kollegen und Geschäftspartnern, wird diesmal mit zwei Vortragsbühnen bestückt, um den Fortbildungscharakter der Messe zu stärken. Ebenso interessant für viele Besucher dürfte auch das Expertenforum sein, auf dem Fachbesucher die Möglichkeit haben, kostenlos mit Experten Termine zu vereinbaren, auf denen sie beispielsweise ihre Rechtsfragen stellen können und beraten werden.

Bleiben, wird das altbewährte „All-Inclusive-Konzept“ - Fachbesucher können so mit ihrer Eintrittskarte nicht nur die größte Fuhrparkmesse Deutschlands besuchen, sondern neben den Fachvorträgen und Workshops auch ein inklusives Profi-Catering an beiden Tagen genießen. Den ganzen Tag ist für das leibliche Wohl gesorgt, so dass sich die Besucher voll auf das Wesentliche konzentrieren können: Das Netzwerken mit Kollegen und die Gespräche mit (potentiellen) Lieferanten. Ebenso inklusive ist der Netzwerk-Abend am ersten Messetag, bei dem wieder Live-Bands, ein reichhaltiges Abendbuffet sowie diverse Cocktails für gutes Vibes sorgen werden.

Neue Lösungen für den Fuhrpark – mit neuen Antriebsmöglichkeiten

Neben fast allen großen Herstellern, Importeuren, Leasinggesellschaften und Fuhrparkdienstleistern finden sich auch neue Lösungen für den eigenen Fuhrpark. So werden 2019 eben auch vermehrt neue Antriebsmöglichkeiten oder auch Fahrzeuge, wie E-Roller, Scooter, Cargo Bikes und ähnliches auf der Messe sichtbar werden, wie auch neue, effizientere Services vorgestellt werden, die den Fuhrpark-Alltag erleichtern sollen.

Axel Schäfer, Mitglied des Messebeirats und Geschäftsführer des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement, bestätigt: "'Flotte! Der Branchentreff!' ist meiner Meinung nach in diesem Jahr die attraktivste Branchenmesse. Das weiterentwickelte und weiter verbesserte Konzept der Veranstaltung bietet beste Möglichkeiten, sich zu informieren, sein Wissen zu vertiefen und sich upzudaten. Nicht zuletzt auch wegen des hervorragenden Standortes. Es werden wieder mehr Aussteller und mehr Fachbesucher erwartet. Wir freuen uns auch 2019 auf den Austausch."

20 Freikarten zu gewinnen!

Für Fuhrparkleiter beziehungsweise Handwerker und Geschäftsführer mit dieser Funktion unter den Lesern von handwerk magazin hat die „Flotte! Der Branchentreff“ 20 Freikarten bereit gestellt. Deshalb heißt es jetzt schnell sein! Die ersten 20 Interessenten, die an redaktion@handwerk-magazin.de mailen, können eine der begehrten 2-TAGES-FREIKARTEN gewinnen! Die vierte Auflage von „Flotte! Der Branchentreff!“ findet am 20.+21. März 2019 in der Messehalle 8a in Düsseldorf statt. Für die Nachtruhe zwischen den Messetagen findet sich auf www.derbranchentreff.de eine Liste mit Hotelempfehlungen. Zu einigen Hotels ist ein Shuttlefahrdienst organisiert, der über die „Flotte! Der Branchentreff“-App gebucht werden kann.

Weitere Informationen zu Fachprogramm und Anreise, wie die Möglichkeit zum Erwerb von Eintrittskarten finden Sie ebenfalls unter: www.derbranchentreff.de

DATENSCHUTZ & Einwilligung für Gewinnspiel

Die Flotte Media GmbH, Theaterstrasse 22, 53111 Bonn, post@flotte.de , sowie die Holzmann Medien GmbH, Gewerbestr. 2, 86825 Bad Wörishofen, info@holzmann-medien.de verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (Nachname, Vorname, Email, Adresse, Geburtsdatum) zum Zwecke der Benachrichtigung der Gewinner und gegebenenfalls bei entsprechender Auswahl zu Werbung, Information und Marktforschung (Analyse des Öffnungs- und Leseverhaltens der Newsletterempfänger). Der Holzmann Medien Newsletter informiert über neue Bücher und Nonbooks. Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG. Sie sind bei Teilnahme am Gewinnspiel nicht zur Abnahme von Marketingmaterialien verpflichtet.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie an dem Gewinnspiel freiwillig teilnehmen wollen und gegebenenfalls zukünftig die oben benannten Marketingmaterialien an die angegebene Adresse zugesendet erhalten möchten, und, dass Sie mit der absendenden Person identisch sind. Für die Zusendung des Gewinns übergeben wir Ihre Daten an die Flotte Media GmbH, Theaterstrasse 22, 53111 Bonn. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt. Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie sie für die Abwicklung des Gewinnspiels notwendig sind, bzw. Sie die Zusendung unserer Marketingmaterialien wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs erhalten Sie keine weiteren Marketinginformationen mehr von uns zugesandt. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, post@flotte.de oder info@holzmann-medien.de , Kontakt zu uns auf. Sie können jedem von uns aber auch einen Brief oder Fax (08247/3544200). schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Zudem können Sie einen Newsletter am Ende eines jeden Newsletters über einen Link einfach abbestellen. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an einen der Datenschutzbeauftragten, den Sie unter branchentreff@flotte.de oder datenschutz@holzmann-medien.de erreichen.