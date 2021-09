17.09.2021

Hoffnungen, Erwartungen und Ergebnisse EuroSkills 2021 in Graz: handwerk magazin begleitet Fachkräfte bei der Berufe-EM

handwerk magazin hebt die Europameisterschaft der Berufe dieses Mal auf eine ganz persönliche Ebene: Zu den EuroSkills 2021 in Graz begleiten wir fünf Wettkämpferinnen und Wettkämpfer der Deutschen Nationalmannschaft und schildern ihre Hoffnungen und Erwartungen im Vorfeld, aber auch Freude und Leid direkt nach der EM mit Blick auf die Ergebnisse. Gemeinsam haben alle: Das deutsche Handwerk kann stolz auf sie sein!

von Petra Nickisch-Kohnke

Am 22. September 2021 ist es endlich soweit: Die Europameisterschaft der Berufe kann nach zweimaliger Corona -Verschiebung endlich starten. Zu den EuroSkills 2021 in Graz erwarten die Veranstalter von 22. bis 26. September 2021 rund 400 Teilnehmer aus 31 Mitgliedsländern. handwerk magazin konzentriert sich in seiner Berichterstattung allerdings auf fünf deutsche Wettkämpfer, die wir im Vorfeld und Nachgang begleiten. Lesen Sie hier die Porträts von Landmaschinenmechanikermeister Adrian Knapp, Malerin/Lackiererin Jacqueline Kuhn, Kälte- und Klimatechnik-Mechatroniker Lukas Brenne, Parkettlegermeisterin Regina Fraunhofer und Spengler Jonas Carstens bei ihrem persönlichen Weg durch die Berufe-EM im Schwarzl Freizeitzentrum in Premstätten und der Stadthalle Graz. Begleiten Sie Team Germany bei den EuroSkills in Österreich!

Adrian Knapp, Landmaschinentechnikermeister aus Krumbach in Hessen

Erwartungen und Hoffnungen im Vorfeld der EuroSkills 2021:

Besonders aufgeregt ist Adrian Knapp noch nicht. "So wie es läuft, läuft es halt", sagt der Landmaschinenmechanikermeister und lässt die EuroSkills auf sich zukommen. Er weiß, welche Maschinen im Wettbewerb drankommen und hat sich vorab alle noch einmal genau angeschaut, vom Radlader bis zur Sähmaschine. "Ich löse gern Probleme", sagt der 26-Jährige und fährt damit sicher mit den besten Voraussetzungen nach Graz. Eher wenig Probleme wird ihm dort der Part mit der Fehlersuche bereiten. Das macht er in der Werkstatt seines Arbeitgebers, der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main, täglich. Somit sind die letzten Arbeitstage bis kurz vor dem Wettbewerb auch eine Art Vorbereitung. Adrian Knapp ist Nachrücker. Erst Ende April hatte er erstmals Kontakt zu seinem Trainer. Da der ursprüngliche Teilnehmer den durch Corona verschobenen Wettbewerbstermin nicht wahrnehmen kann, springt der gelernte Land- und Baumaschinenmechatroniker ein, der in Hessen Landesbester wurde und im Bundeswettbewerb 2019 den zweiten Platz belegte. "Diese Chance bekomme ich nur einmal", dachte er, als er im Februar angerufen wurde. "Da mache ich auf jeden Fall mit."

Schon als Kind hat der Krumbacher gern geschraubt und sich mit 18 Jahren bereits den ersten eigenen Schlepper gekauft. Aus seinen Aufgaben als Jugendfeuerwehrwart zieht er sich im Moment etwas raus, um mehr Zeit für die Wettbewerbsvorbereitungen zu haben – schließlich ist sein Ziel "Gold". Aber seine 36 Kaninchen erlauben keine Vernachlässigung. "Manchmal füttert auch meine Freundin, doch ich bin spätestens jeden zweiten Tag im Stall."

Verlauf und Ergebnis sowie Gefühle im Nachgang der Berufe-EM:

Jacqueline Kuhn, Malerin/Lackiererin aus Bad Homburg in Hessen

Erwartungen und Hoffnungen im Vorfeld der EuroSkills 2021:

Mustertapeten an die Wand bringen, das macht Jacqueline Kuhn besonders gern. Für die EuroSkills hat die Malerin und Lackiererin diese Fähigkeit trotzdem noch einmal trainiert. Genauso wie das Nachmischen eines vorgegebenen Farbtons, das dreifarbige Lackieren einer Tür mit Profilleiste und das Zeichnen des Grazer Uhrturms . "Mein Arbeitgeber, die Mensinger Malerwerkstätten, hat mich bei den Vorbereitungen sehr unterstützt. Ich konnte mindestens einen Tag pro Woche üben", sagt die 23-Jährige. Dass alle Aufgaben im Wettbewerb auf Englisch gestellt werden, bedeutet für sie keine große Hürde. "Einige Fachbegriffe habe ich recherchiert und sonst ist mir Englisch geläufig. Nach dem Abitur war ich in Bournemouth, zum Praktikum an einer Sprachenschule."

Was könnte dann also noch schief gehen in Graz? "Dass mir ein Missgeschick passiert, ich zum Beispiel einen Farbeimer umschmeiße oder die Tapete verschneide", sagt die Bad Homburgerin und weiß spätestens seit den Mentaltrainings, wie sie eine derartige Situation meistern kann. "Mir hilft: Abstand bekommen. Ich gehe dann weg und atme tief ein. So komme ich wieder runter. Es ist wichtig, sich nicht verrückt zu machen – obwohl ich natürlich schon einen Treppchenplatz anstrebe." Wenn Jacqueline Kuhn nicht als Malergesellin arbeitet oder Einradhockey spielt, treibt sie ihr Duales Studium voran. In zwei Jahren will sie es als Bauingenieurin abgeschlossen haben – und dennoch dem Handwerk treu bleiben. "Gern in Richtung Baustellenplanung oder Richtung Azubi-Betreuung, das mache ich teilweise jetzt schon."

Verlauf und Ergebnis sowie Gefühle im Nachgang der Berufe-EM:

Lukas Brenne, Mechatroniker für Kälte- und Klimatechnik aus Dortmund

Erwartungen und Hoffnungen im Vorfeld der EuroSkills 2021:

Lukas Brenne geht mit WorldSkills-Erfahrung in den europäischen Wettbewerb in Graz. 2019 startete er bereits bei der Weltmeisterschaft der Berufe im russischen Kasan – und war mit seiner Leistung, die immerhin mit einer Medallion for Excellence ausgezeichnet wurde, nicht zufrieden. "Ich denke, dass es weitaus besser geht“, sagt der Mechatroniker für Kälte- und Klimatechnik. "In Kasan konnte ich nicht richtig zeigen, was ich drauf habe. Das will ich jetzt in Graz nachholen." Intensiv vorbereitet hat er sich im Bundesleistungszentrum IKKE in Duisburg, trotz der Distanz zu seinem Wohn- und Arbeitsort Dortmund. "Mein Chef bei der Sahara Kältetechnik unterstützt mich. Für die letzte Trainingswoche vor dem Wettbewerb hat er mich freigestellt."

Hartes Training kennt der 23-Jährige noch aus seiner Zeit als Leistungssportler. Für den Kanu-Slalom ist er morgens schon um 5 Uhr aufgestanden, um noch vor der Schule zu trainieren. Doch aktuell treibt es ihn nicht zum Sport. "Ich schraube in meiner Freizeit lieber an meinem Auto und fahre am Wochenende Kart." Lukas Brenne stammt aus einer Handwerker-Familie und hat nach dem Abitur eine handwerkliche Ausbildung dem Studium vorgezogen. Was ihm am meisten Spaß macht am Beruf? "Das Rundum-Paket. Es ist nie monoton, denn wir sind jeden Tag woanders und abends sehe ich, was ich geschafft habe." Noch zwei Monate, dann geht er seinen nächsten beruflichen Schritt: Die Meisterschule, für die er ein Stipendium erhalten hat, beginnt – hoffentlich mit einer glänzenden EuroSkills-Medaille in der Tasche.

Verlauf und Ergebnis sowie Gefühle im Nachgang der Berufe-EM:

Regina Fraunhofer, Parkettlegermeisterin aus Unterkenading in Bayern

Erwartungen und Hoffnungen im Vorfeld der EuroSkills 2021:

Regina Fraunhofer hält nicht viel davon, sich schon vor dem Wettbewerb verrückt zu machen, was alles schief gehen könnte. "Ich denke, das klappt schon. Eine positive Einstellung ist das Beste." Keine Frage, die Parkettlegermeisterin weiß, was sie kann. Natürlich auch, dass ihr der Bodenbelag Parkett am meisten liegt. Teppich und Linoleum – ebenfalls zu ihrer Disziplin "Bodenleger/in" gehörig – sind dagegen in ihrem Berufsalltag bei der Parkett- und Fußbodentechnik Josef Fuchsberger selten gefordert. Deshalb hat sie das Verlegen und das Einfügen von Intarsien noch einmal extra geübt. "In den Vorbereitungstreffen und den vom Verein WorldSkills Germany organisierten Online-Trainings konnte ich viel lernen", sagt die 22-Jährige. Mit einigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus dem deutschen Team ist sie längst über Social Media vernetzt und freut sich darauf, sie in Graz wiederzusehen. "Mein Ziel ist zu gewinnen, ganz klar", erklärt sie. "Doch die Erfahrungen, die ich mitnehmen kann – das sehe ich als meinen größten Benefit bei der Veranstaltung."

Herausforderungen sucht sich Regina Fraunhofer auch im Privaten. Aktuell legt sie bei ihrem Freund einen aufwändigen Musterboden mit einem Fries, also einem Zierstreifen, der den größten Teil der Bodenfläche wie ein Bild umrahmt. Wenn dann noch Zeit übrig bleibt, widmet sie sich dem Sport, dem Jugendchor oder ihren zahlreichen Instrumenten. "Ich spiele hauptsächlich Blockflöte und Hackbrett, aber auch Klavier, Gitarre, Harfe und Klarinette." Mit etwas Glück kann sie sich am 26. September 2021 zur Feier des Tages selbst ein Ständchen bringen.

Verlauf und Ergebnis sowie Gefühle im Nachgang der Berufe-EM:

Jonas Carstens, Spengler aus Wohlsdorf in Niedersachsen

Erwartungen und Hoffnungen im Vorfeld der EuroSkills 2021:

Blech ist sein Material. " Man kann alles daraus machen", schwärmt Jonas Carstens. Beim Wettbewerb wird er ein Holzmodell des Grazer Uhrturms damit verkleiden müssen, mit speziellen Falzarten. Dafür kommt in unterschiedlichen Farben lackiertes, glattes Aluminium zum Einsatz. "Sehr empfindlich", erklärt der Spengler. "Wir müssen unheimlich aufpassen, dass wir keine Beulen und Kratzer machen." Extra geübt hat er diese Fertigkeit bei der SHK-Innung in Schweinfurt. Dort hat er auch den Teilnehmer der letzten EuroSkills kennengelernt. "Er hat mir noch Kniffe gezeigt und fachliche Tipps gegeben, zum Beispiel eine spezielle Variante einer Quetschfalte, die ich vorher nicht kannte."

Eine Medaille wäre sicher cool. "Aber es ist auch so eine große Ehre, bei den EuroSkills teilzunehmen. Ich brenne fürs Handwerk", sagt der 22-Jährige, der seine Ausbildung vor zwei Jahren abgeschlossen hat und jetzt im väterlichen Betrieb, der Heinrich Carstens Bedachungsgeschäft GmbH , arbeitet. Jeden Freitag geht es für ihn an den Elbcampus in Hamburg-Harburg. Wenn alles klappt, wird er dort 2023 sein duales Studium "Betriebswirtschaft KMU" mit dem Bachelor abschließen. Ein strammes Programm – genau wie bei den EuroSkills in Graz. "Am Ende wird es um Nuancen gehen, denn alle Teilnehmer haben es drauf", findet der Wohlsdorfer, der als Lebensmotto "Sabbel nich, dat geit" gewählt hat. Nach dem ganzen Wettbewerbsstress wartet auch erst mal die Entspannung auf den leidenschaftlichen Angler, Windsurfer und Hobby-Koch: Ab in den Urlaub nach Griechenland.

Verlauf und Ergebnis sowie Gefühle im Nachgang der Berufe-EM:

