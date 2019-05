16.05.2019

Europäische Volkspartei (EVP)/CDU+CSU: Manfred Weber Europawahl 2019: "Große ­Themen lösen"

Manfred Weber, Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), will mit einer Mittelstandsklausel kleine und mittlere Unternehmen von europäischer Bürokratie befreien.

von Olaf Deininger

Herr Weber, wie wollen Sie ein Auseinanderdriften von Europa verhindern?

Wir haben zehn Jahre Krisenmanagement – Wirtschafts-, Finanz- und Migrationskrise – hinter uns. Europa wird heute zu sehr als eine Union der Wirtschaft, Banken, Rettungsschirme wahrgenommen. Es macht oft nur Schlagzeilen, wenn etwas schlecht läuft. Doch wir haben viel erreicht: 13 Millionen neue Arbeitsplätze in den letzten zehn Jahren, 2018 zwei Prozent Wirtschaftswachstum und eine Neuverschuldung der Euro-Staaten von 0,8 Prozent, also deutlich unter der 3-Prozent-Grenze. In der Steuerung und Begrenzung der Migration kommen wir voran. Beim Klimaschutz sind wir weltweit Vorreiter. Jetzt darf es zu keiner Spaltung zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West kommen. Manche befeuern diese Spaltung bewusst. Ich möchte Brücken bauen. Für uns bedeutet das zum Beispiel, dass wir mehr wahrnehmen, welche Probleme die nächste Generation im Süden Europas hat, Stichwort Arbeitslosigkeit. Oder dass Menschen in Mittel- und Osteuropa etwa die Identität Europas viel emotionaler sehen.

Wo würden Sie die Grenze zwischen nationalen und europäischen Aufgaben und Gesetzgebungen sehen?

Europa muss sich um die großen Fragen kümmern, nicht um die kleinen. Alles, was auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene genauso gut oder besser gemacht werden kann, sollte auch dort gemacht werden. Eine von mir geführte Kommission wird Respekt gegenüber nationalen und regionalen Interessen haben. Die EU hingegen muss sich vor allem um die Konzerne kümmern, und weniger um die Detailvorschriften für Mittelstand und Handwerk. Ich plane mit den nationalen Parlamenten eine Vereinbarung zu treffen, um welche Themen sich die EU in den kommenden fünf Jahren kümmert und wo sie sich raushält.

Sie fordern mehr Soziale Marktwirtschaft, mehr Wettbewerb, weniger Zentralismus. Wie soll das gehen? Die Forderung nach weniger Gurkenkrümmung kam aus der deutschen Lebensmittelindustrie.

Sie haben Recht. Deshalb sind die EU-Staaten, Unternehmen und Verbände genauso gefragt, ihren Beitrag für ein besseres und weniger bürokratisches Europa zu leisten. Ich möchte einen europäischen Normenkontrollrat einsetzen, um besser zu prüfen, welche Gesetzgebung wirklich notwendig ist und welche nicht. Das Thema Bürokratie ist ein Dauerthema. Die Kommission von Jean-Claude Juncker hat eine gute Bilanz. In den vergangenen vier Jahren gab es keine neue Verordnung für Glühbirnen oder Gurkenkrümmung.

Was muss geschehen, damit Europa nicht das der multinationalen Konzerne, sondern der mittelständisch geprägten Wirtschaft wird?

Es ist für den Mittelstand bestimmt kein Nachteil, sollte mit mir jemand Kommissionspräsident werden, der als Ingenieur selbst zwei kleine Firmen gegründet hat. Mir sind die Probleme unserer heimischen Wirtschaft bewusst. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, wie wir die Bedürfnisse der kleineren und mittleren Unternehmen in der europäischen Gesetzgebung besser berücksichtigen. Das ist ein großes Thema. Deshalb kann ich mir beispielsweise eine Mittelstandsklausel vorstellen, also dass kleine und mittlere Unternehmen von der Anwendung mancher Gesetze ausgenommen werden.

Steuerharmonisierung anstatt Steuerwettbewerb?

Bei den Unternehmenssteuern braucht es Bewegung. So sollte es einheitliche Bemessungsgrundlagen geben, etwa einheitliche Regeln, wo Unternehmen besteuert werden. Wir wollen, dass alle Unternehmen ihre Steuern da zahlen, wo sie ihre Gewinne erwirtschaften.