17.07.2020

Corona EU: Einfachere Kreditvergabe an kleine Unternehmen

Das Europaparlament hat die Vergabe von Mittelstandskrediten erleichtert. Die Banken müssen eine niedrigere Eigenkapitalhinterlegung bei Krediten an Mittelständler beachten. Stimmt der EU-Rat zu - er tagt heute erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie - wird die Liquiditätssicherung für kleine und mittelständische Betriebe einfacher.

Das erste EU-Ratstreffen seit Beginn der Corona-Pandemie beginnt heute, 17.7.2020, in Brüssel. Verhandelt wird der große "Recovery Fund" - das größte Hilfspaket, das je in der EU zur Debatte stand. Es geht um 750 Milliarden Euro. Ein kleiner Teil dessen ist ein Beschluss des Europaparlaments zur Erleichterung der Vergabe von Mittelstandskrediten. Bisher galt der sogenannte KMU-Faktor, der den Banken eine niedrigere Eigenkapitalhinterlegung bei Krediten an Mittelständler vorschreibt, nur bis zu einem Darlehensvolumen von 1,5 Millionen Euro. Die im Juni beschlossene Neuerung weitet das Volumen auf 2,5 Millionen Euro aus. .

Weitere Erleichterungen greifen

Überschreitet der Kredit die Schwelle von 2,5 Millionen Euro, gelten zusätzlich und darüber hinaus niedrigere Eigenkapitalanforderungen. Den Banken wird damit die Kreditvergabe erleichtert. Diese Maßnahme zur Stützung der Mittelstandsfinanzierung war ursprünglich für das kommende Jahr geplant. Angesichts der Covid-19-Pandemie hat das EU-Parlament die Entscheidung um ein Jahr vorgezogen. „Die jetzige Entscheidung sendet ein klares Signal, dass der KMU-Faktor sich bewährt“, betonte Jürgen Gros, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB).

Die EU will den Mittelstand stärken

Die mittelständische Wirtschaft wurde von den Folgen der Corona-Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogen. GVB-Präsident Gros begrüßt es daher, dass das Europäische Parlament im Rahmen seiner Maßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Corona-Folgen die Eigenkapitalvorgaben für Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) erleichtert hat. „Das geringere Risiko von Krediten an kleine und mittlere Unternehmen für die Banken regulatorisch anzuerkennen, ist ein wichtiger Impuls“, kommentierte er. „Das Europaparlament hilft mit seinem Votum dabei, der wieder Tritt fassenden Konjunktur einen weiteren Schub zu verleihen und die Liquidität in den Unternehmen sicherzustellen“, so Gros.

Der Rat der Europäischen Union muss noch zustimmen

„Die reduzierten Eigenkapitalanforderungen helfen dabei, Arbeitsplätze im Mittelstand zu erhalten. Sie werden mehr bewirken als manch andere Konjunkturspritze“, ist sich der GVB-Präsident sicher. Weniger sicher ist, dass das große Hilfspaket ungestutzt die Ratshürde nimmt.