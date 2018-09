10.09.2018

Workers Cast Erfolgreich mit Herz und Vision

Gerade Arbeitgeber brauchen eine klare Positionierung, um ihren Betrieb zu leiten und Mitarbeiter zu gewinnen. Doch viele stecken nur noch im Alltag fest und haben ihre Vision längst verloren. Zukunftsentwicklerin und Coach Silvia Ziolkowski aus Erding hilft, sie wiederzufinden. Im Podcast verrät sie konkrete Tipps.

von Jörg Mosler

Für viele Unternehmer zählen in ihrer Arbeit vor allem Zahlen und Fakten. Dabei verlieren sie aus den Augen, weshalb sie sich überhaupt einmal für ihren Beruf, ihren Weg entschieden haben. Für Silvia Ziolkowski, Autorin und Beraterin in Zukunftsfragen, ist aber klar: „Man braucht immer Herz, um etwas bewegen zu können.“ Wem seine Vision abhandengekommen ist, der bleibt meist im Alltagstrott stecken. Wie der einstige Traum wieder in den Vordergrund gerückt wird, dabei hilft die Zukunftsentwicklerin – und darüber spricht sie ausführlich im aktuellen Workers Cast.

Manchmal braucht es Veränderung

Silvia Ziolkowski hat 14 Jahre lang ein IT-Unternehmen geleitet und ist selbst in die Situation gekommen, sich nach dem „Warum?“ zu fragen. Dabei hat sie gemerkt, dass sie eine Veränderung braucht und ihre Erfahrungen an andere weitergeben möchte. Nun unterstützt die Erdingerin als Buchautorin und Beraterin Unternehmer, die nach Veränderung suchen. Wie diese sich ihre Zukunft aufbauen können und wie sie ihr „Warum?“ wiederfinden, erklärt Ziolkowski im Podcast. Obendrauf gibt es konkrete Tipps für die ersten Schritte.

