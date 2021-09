06.09.2021

Workers Cast - Solo Azubi- und Mitarbeitergewinnung im Internet: So sind Sie als Arbeitgeber 24/7 sichtbar!

Wer als Arbeitgeber oder als Ausbildungsbetrieb nicht sichtbar ist, findet auch keine neuen Mitarbeiter. Für viele Unternehmer heißt das, sie müssen sich deutlicher präsentieren. Im Internet geht das besonders gut. Warum und wie, verrät dieser Workers Cast.

von Jörg Mosler

Die größte Chance für Arbeitgeber und Ausbilder neue Leute zu finden, liegt im Netz. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, können sie sich potenziellen neuen Mitarbeitern dort präsentieren. Leider lassen viele Unternehmer diese Chance noch komplett ungenutzt. Das ändern wir jetzt und bringen Arbeitgeber und Ausbilder in die Sichtbarkeit! Wie? Das erfahren sie in dieser Podcast-Folge.

Möglichkeiten der Sichtbarkeit

Eine Website hat inzwischen fast jedes Handwerksunternehmen. Doch was ist da alles drauf? Eine eigene Karriereseite? Ein Video, das den Betrieb und das Team präsentiert? Einblicke in die Arbeit? All das fehlt ganz vielen Unternehmen, dabei sind solche Elemente wichtig und sollten eingebunden werden. Wie man das angeht, verrät dieser Workers Cast.

Das könnte Sie auch interessieren

Online-Seminar zur Sichtbarkeit: joerg-mosler.de/sichtbar-als-arbeitgeber

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2