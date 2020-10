02.10.2020

Rechtssicherheit & Innovation DS-GVO: Haben Sie Ihre Grundlagenpflichten erfüllt?

Seit Mai 2018 gilt die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) – heute, gut zwei Jahre später, ist sie in Unternehmen noch immer nicht überall und vollständig umgesetzt. Gemeinsam mit dem Bitkom erklärt handwerk magazin wie sich Handwerksbetriebe jetzt aufstellen müssen, um Rechtssicherheit zu gewinnen. Damit sie den Anschluss an Digitalisierung und Innovation nicht verlieren.

Rechtsunsicherheit, zu viele Änderungen und Anpassungen und mangelnde Umsetzungshilfen durch Aufsichtsbehörden – darin sehen Unternehmen die größten Herausforderungen bei der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Laut einer aktuellen Erhebung des Digitalverbands Bitkom haben gerade einmal 20 Prozent der befragten Unternehmen die Regularien vollständig umgesetzt. Anders gesagt: Nur diese Handvoll sind für die Zukunft wettbewerbsfähig. Schließlich – so die Bilanz des Bitkom – legen Unklarheiten bei der Rechtssicherheit in jedem zweiten Unternehmen einen wichtigen Wachstumsmotor lahm: die Innovation.



Zu neuen innovativen Projekten gehört es Datenpools aufzubauen, um die gesammelten Informationen dann mit Partnern zu teilen, aber auch neue Technologien wie Künstliche Intelligenz einzusetzen und Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Selbst heute schon gängige – und gerade in Zeiten von Corona – wichtige Technologien, wurden aus Angst vor teuer kommenden Regelverstößen nicht genutzt. So geben 40 Prozent an Kollaborationstools nicht oder nur eingeschränkt eingesetzt zu haben. Clouddienste blieben bei 28 Prozent auf der Strecke und Videotelefonie, die ja gerade das Arbeiten aus dem Homeoffice so erleichtert hat, trauen sich 13 Prozent nicht mehr.

© Bitkom



Kein Wunder, dass mit 89 Prozent die allermeisten der Befragten sich darin einig sind: Die DS-GVO ist praktisch nicht vollständig umsetzbar. „Persönliche Daten müssen geschützt werden, das ist unstrittig. Datenschutz darf aber nicht zur Innovationsbremse werden“, kommentiert Susanne Dehmel, Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung das Dilemma mit dem Datenschutz. „Wenn wir es ernst meinen mit dem Digitalstandort Europa, müssen Datenschutzregeln die datenbasierten Geschäftsmodelle flankieren anstatt sie auszuhebeln.“



Im Gespräch mit handwerk magazin klärt Rebekka Weiß, Leiterin Vertrauen & Sicherheit beim Bitkom auf, wie Sie schnell für Rechtssicherheit in Ihrem Betrieb sorgen können.

Sieben Tipps: