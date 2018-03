12.03.2018

Workers Cast Digitales Handwerk mit Emotion

Mit einem Klick zum neuen Möbel – das geht dank Digitalisierung längst. Doch meist ohne Beratung und mit Massenprodukten. Julia Kasper schafft es hingegen, individuelle und emotionale Handwerksprodukte digital anzubieten. Im aktuellen Podcast spricht sie über ihr Unternehmen "holzgespür" und die Chancen der Digitalisierung für das Handwerk.

von Jörg Mosler

Die Digitalisierung im Handwerk ziert derzeit die Überschriften vieler Artikel. Bei Julia Kasper wird sie hingegen längst täglich in der Werkstatt gelebt. Mit dem Unternehmen „holzgespür“ hat sie den elterlichen Tischlermeisterbetrieb in Rhens, Rheinland-Pfalz, so umgewandelt, dass eine unvergleichliche Kombination aus traditionellem Handwerk und einer hocheffektiven, digitalen Vertriebs- und Marketingstrategie entstand. Wie es dazu gekommen ist und welche Ideen dahinterstecken, verrät sie im Interview.

Analoges Produkt mit digitalem Herz

Julia Kasper hat sich bereits im Studium intensiv mit dem Thema Unternehmertum und den veränderten Kundenwünschen in einer digitalisierten Welt auseinandergesetzt. Sie weiß: Der klassische Aufbau des elterlichen Tischlerbetriebs brachte zwar Vorteile mit sich, aber die Veränderungen am Markt ringen allen Handwerksbetrieben ein Umdenken ab. Deshalb schuf sie mit „holzgespür“ ein Unternehmen, das hochwertige Tische nach Maß in ganz Deutschland anbietet.

Per 3D-Konfigurator und Onlineberatung können die Kunden ihren Wunschtisch zuhause am Computer selbst entwerfen. Zudem machen Kasper, ihr Vater und das Team es dem Kunden dank Videobotschaften möglich, den Stamm für das Möbel selbst auszusuchen und die Entstehung im Internet stets mitzuverfolgen. Im Interview sprechen wir darüber, wie das funktioniert und welche Chancen die Digitalisierung auch für andere Handwerksbranchen bietet.

