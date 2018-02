06.02.2018

Pick-ups Die neuesten Fahrzeuge für den harten Einsatz im Handwerk

Pick-ups werden geschätzt als robuste Nutzfahrzeuge mit gleichzeitig hohem Freizeitwert. In Deutschland spielen sie noch eine untergeordnete Rolle. Doch das soll sich ändern: Nach dem VW Amarok startet Mercedes mit der X-Klasse in den Markt. Auch die Wettbewerber bringen neue Modelle heraus.

von Theo Gerstl

Pick-ups, hier die Mercedes-Benz X-Klasse, werden im Handwerker immer beliebter.

Noch nie war das Angebot an Pick-ups in der Ein-Tonnen-Klasse auf dem deutschen Markt so umfangreich wie heute. Neben den Klassikern des Segments, wie dem Ford Ranger und den Big Playern aus Asien, entdecken nun auch die Europäer den kompakten Pritschenwagen: Den Anfang machte VW mit dem Amarok bereits 2010, aktuell präsentieren Fiat mit dem Fullback, Renault mit dem Alaskan und Mercedes mit der X-Klasse ihre Interpretationen dieser Allround-Fahrzeuge für alle Transportlösungen im Betrieb, bei Hobby und Sport.

Ford Ranger: Der Verkaufsschlager

Bereits im März 2012 brachte Ford die dritte Generation des Ranger auf den Markt, der für jeden Einsatzzweck die geeignete Transportlösung bieten sollte. Entsprechend erfreulich haben sich seine Verkaufszahlen entwickelt. Drei Karosserieversionen stehen ebenso zur Wahl wie Heck- oder Allradantrieb, Schalt- beziehungsweise Automatikgetriebe. Während der Einzelkabiner mit der Basismotorisierung – einem 2,2 Liter großen Vierzylinder-Diesel mit 96 kW (130 PS) – auskommen muss, stehen für den Eineinhalb- und Doppelkabiner zusätzlich die 118 kW (160 PS) starke Version des Vierzylinders sowie ein 3,2-Liter-Fünfzylinder-Diesel mit 147 kW kW (200 PS) bei den Händlern. Mit bis zu 1.363 Kilo Zuladung und maximal 3,5 Tonnen Anhängelast ist der Ranger auch für schwere Transportaufgaben gut gerüstet.



Isuzu D-Max: Mit Branchenlösungen

Im April 2017 hat Isuzu seinen D-Max überarbeitet. Neu ist der auf 1,9 Liter Hubraum abgespeckte Common-Rail-Diesel, der es mit 120 kW (163 PS) aber immer noch auf die gleiche Höchstleistung bringt wie sein 2,5 Liter großer Vorgänger. Er ist aber sparsamer sowie umweltfreundlicher und schafft die Euro-6-Norm ohne SCR-System (Harnstoffeinspritzung).

Ebenfalls neu ist das optionale Sechsstufen-Automatikgetriebe. Bei der Neuauflage stehen wieder alle drei Aufbauversionen – Einzel-, Eineinhalb- sowie Doppelkabiner – zur Wahl. Und da Isuzu ein Nutzfahrzeughersteller ist, sind auch spezielle Branchenlösungen im Programm der Japaner – vom Hardtop mit Schubladensystem und ausziehbarem Ladeboden über maßgeschneidertes Winterdienst-Equipment bis hin zum Dreiseitenkipper.





Mercedes X-Klasse: Die Edelvariante

Die neue X-Klasse ist das jüngste Kind der Zusammenarbeit der Stuttgarter mit Renault und Nissan, der ja bereits der Mercedes Citan entstammte. Doch beim neuen Pick-up setzen die Schwaben auf deutlich mehr Eigenständigkeit: So haben sie nicht nur die Karosserie komplett neu designt, sondern auch den Innenraum der ausschließlich als Doppelkabiner lieferbaren X-Klasse im noblen Mercedes-Pkw-Stil gestaltet.

Wichtiger als die Optik ist die Integration der Mercedes-typischen Sicherheits-Features: vom Brems-, über den Spurhalte- bis hin zum Verkehrszeichen-Assistenten oder den Mercedes „me connect“-Diensten. Die technische Basis, inklusive Motoren und Zuschalt-Allrad, teilt sich die X-Klasse noch mit dem ebenfalls neuen Renault Alaskan, ehe Mercedes Mitte 2018 den X350 d 4Matic nachschiebt. Dort sorgt dann der hauseigene 3,0-Liter Diesel mit 190 kW (250 PS) in Kombination mit einem 4Matic-Permanent-Allrad für standesgemäßen Vortrieb.

Mitsubishi L200 /Fiat Fullback: Ungleiche Zwillinge

Zum Modelljahr 2016 hat Mitsubishi seinen Pick-up-Klassiker L200 überarbeitet. Neben Modifikationen im Außendesign und Innenraum hat die fünfte Generation vor allem antriebsseitig aufgerüstet – mit einem sparsameren Motor und neuen Getrieben. Für Vortrieb sorgt nun ein 2,4 Liter großer „Clear Tec“-Turbodiesel mit 113 kW (154 PS) in der Basisversion und 133 kW (181 PS) in seiner leistungsstärkeren Ausführung. Die Kraftübertragung erfolgt über ein neu entwickeltes Schalt- oder Automatikgetriebe und den Permanent-Allradantrieb „Super Select 4WD II“ mit Geländeuntersetzung. Nur die Basisversion muss mit zuschaltbarem Allrad auskommen. Auf diese Technik-Komponenten setzt auch der brandneue Fiat Fullback, doch haben die Italiener für ihren Pick-up eigene Ausstattungspakete geschnürt.

VW Amarok: Noch mehr Power

VW hat seinen Bestseller-Pick-up überarbeitet und dabei die bisherigen 2,0-Liter-Vierzylinder TDI in Rente geschickt. So kommt im Amarok nunmehr ausschließlich der 3,0 Liter große Sechszylinder zum Einsatz, der bereits die Top-SUVs aus dem Volkswagen-Konzern antreibt. Im Amarok steht der 3.0 TDI in drei Leistungsstufen zur Wahl: Der Einstieg beginnt bei 120 kW (163 PS), in der mittleren Ausbaustufe sind es 150 kW (204) PS, die stärkste Version bringt es schließlich auf 165 kW (224 PS).

Abhängig von der Motor-Getriebe-Kombination gibt es auch drei unterschiedliche Antriebsvarianten: den einfachen Heckantrieb sowie zwei Allrad-Versionen (4MOTION). Hier fährt VW nämlich weiterhin zweigleisig: In Verbindung mit dem manuellen Sechsgang-Schaltgetriebe ist ein Zuschalt-Allrad mit Geländereduktion eingebaut, während beim 8-Gang-Automatikgetriebe ein permanentes Allradsystem installiert ist.





Nissan Navara Renault Alaskan: Klassiker und Neuling

Auf der technischen Basis der bereits Ende 2016 vorgestellten zwölften Modellgeneration des Nissan Navara bringt nun die französische Konzernmutter ihren Alaskan zu den Händlern. Eine Besonderheit beider Modelle – und auch der X-Klasse von Mercedes – ist ihre schraubengefederte Hinterachse, während der Allrad plus Untersetzung konventionell zuschaltbar ist. Den Antrieb übernimmt jeweils ein Common-Rail-Diesel mit 2,3 Liter Hubraum aus dem Renault Master. Das Vierzylinder-Triebwerk mit Harnstoff-Einspritzung ist in zwei Leistungsstufen mit 120 kW (163 PS) beziehungsweise 140 kW (190 PS) erhältlich. Der Nissan Navara verfügt im Gegensatz zum dreiseitigen Oberrahmen, der bei vielen anderen Pick-ups verbaut ist, über einen vollständig tragenden Kastenrahmen. Das macht ihn solide und gleichzeitig komfortabel im Fahrverhalten.

SsangYong Actyon Sports: Mehr Sport als Arbeit

Über ein Nischendasein ist der SsangYong Actyon Sports auf dem deutschen Pick-up-Markt nie hinausgekommen. Vielleicht liegt der Schlüssel zur Erklärung bereits in seinem Namen: Er hält es eben mehr mit der Actyon und dem Sport, denn mit dem schweren Einsatz im Gewerbe. So verzichtet der ausschließlich als Doppelkabiner lieferbare Koreaner zugunsten einer geräumigen Kabine auf eine lange Ladefläche, die mit 128 Zentimetern recht kurz ausfällt. Und auch die Zuladung von maximal 765 Kilo sowie eine Anhängelast von 2,3 Tonnen prädestinieren ihn nicht gerade für schwere Transportaufgaben. Dafür zeigt er im Freizeitbetrieb seine Stärken in Form eines relativ großzügigen Platzangebots auch auf der Rückbank. Mit seinem 2,2 Liter großen Vierzylinder-Turbodiesel, der es auf 131 kW (178 PS) bringt, ist er kräftig motorisiert und mit seinem optionalen Allrad plus Untersetzung erreicht er jedes Ziel.

Toyota Hilux: Muster an Robustheit

Der Hilux ist eine feste Größe im Segment der Eintonner-Pick-ups und hat sich über Jahrzehnte den Ruf legendärer Robustheit erworben. Im letzten Jahr frisch überarbeitet, steht er nun gestärkt bei den Händlern: Mit einer deutlich gestiegenen Nutzlast von bis zu 1.235 Kilogramm, einer um zehn Zentimeter breiteren Ladefläche und einer nun konkurrenzfähigen Anhängelast von 3,2 Tonnen. Der neue 2,4-Liter-Turbodiesel mit Start-Stopp-Funktion liefert seine 110 kW (150 PS) an überarbeitete Getriebe – wobei die Wahl zwischen einer manuellen Sechsgang-Handschaltung und einer Automatik mit ebenso vielen Übersetzungsstufen besteht. Geblieben sind dagegen alle drei Karosserieversionen und der Leiterrahmen, der jedoch nochmals verstärkt worden ist, sowie der zuschaltbare Allradantrieb mit Geländereduktion. Nur der Einzelkabiner ist in der Basisausstattung auch mit reinem Heckantrieb lieferbar.