06.10.2017

Markenumfrage Die beliebtesten Werkzeuge von Handwerkern

Contorion, Online-Fachhändler für Handwerks- und Industriebedarf aus Berlin, startete eine repräsentative Kundenumfrage über die Beliebtheit von Herstellern in zehn Werkzeug- und Maschinenkategorien. Und produziert eine "Ode ans Handwerk".

von Reinhold Mulatz

Insgesamt 1.336 Teilnehmer beantworteten die Frage „Für welche Marke würden Sie sich entscheiden?“ per Onlineformular. Die Antwortmöglichkeiten reichten in einem fünfstufigen Punktesystem von 1 = keinesfalls bis 5 = ganz sicher.

Die Wahl der Werkzeuge

Zur Wahl standen insgesamt 25 Marken in den zehn Produktkategorien Bohrmaschinen, Stichsägen, Winkelschleifer, Zangen, Schraubendreher, Drehmomentschlüssel, Schraubenschlüssel, Arbeitsschuhe, Aerosole und Werkstattwagen.

Kunden bevorzugen Traditionsmarken

Das Ergebnis zeigt, dass die Kunden vor allem Traditionsmarken bevorzugen. Das insgesamt beste Bewertungsergebnis innerhalb der Umfrage hatte mit 4,5 von 5 möglichen Punkten der Zangenhersteller Knipex. Für Gerald Köllermann, Regionalverkaufsleiter bei dem Wuppertaler Familienunternehmen kein Wunder: „Denn wir setzen bei der Entwicklung unserer Handwerkzeuge auf Qualität, Innovationen, Nachhaltigkeit und Ergonomie.“

Auch Andreas Bollow, Key Account Manager bei der Festool GmbH, freute sich über gute Bewertungen: „Contorion hat nur Profimarken im Sortiment, da ist eine Platzierung durch die Kunden auf einem der vorderen Ränge eine echte Auszeichnung.“ „Als Fachhändler interessiert uns, welchen Marken unsere Kunden in den einzelnen Produktkategorien am meisten vertrauen, deshalb haben wir das Markenranking entwickelt“, erklärt Richard Schwenke, Gründer und Geschäftsführer von Contorion. Die Studie soll nun jährlich wiederholt werden.

Marken-Ranking: Das Ergebnis

In den zehn Produktkategorien standen je fünf Marken zur Auswahl. Die Frage zu jeder Kategorie lautete: Für welche Marke würden Sie sich entscheiden? Ein Punkt hieß „keinesfalls“, zwei „eher nicht“, drei „vielleicht“, vier „wahrscheinlich“, fünf „ganz sicher“.

Bohrmaschinen Winkelschleifer Schraubendreher Schraubenschlüssel Aerosole 1. Bosch (3,8)

2. Makita (3,7)

3. Festool (3,6) 1. Bosch (3,8)

2. Makita (3,5)

3. Fein (3,4) 1. Wera (4,2)

2. Wiha (3,9)

3. Hazet (3,7) 1. Wera (4,2)

2. Wiha (3,9)

3. Hazet (3,7) 1. WD 40 (4,3)

2. Caramba (4,0)

3. Stier (3,29)

Stichsägen Zangen Drehmomentschlüssel Arbeitsschuhe Werkstattwagen 1. Festool (4,2)

2. Bosch (3,5)

3. Makita (3,4) 1. Knipex (4,5)

2. Hazet (3,7)

3. Gedore (3,6)

3. Wiha (3,6) 1. Hazet (4,0)

2. Gedore (3,9)

3. Stahlwille (3,4) 1. Atlas (3,5)

2. Puma (3,2)

3. Remisberg (3,0) 1. Hazet (3,9)

2. Gedore (3,7)

3. Stahlwille (3,3)

Ode ans Handwerk

Contorion zeigt aktuell auch in einer Filmproduktion den Alltag eines Holzbauers. Mit dem Video will das Berliner Unternehmen das Handwerk in ein neues Licht rücken und neue Akzente in der Kommunikation setzen. Inhalt ist die Herstellung eines Schaukelstuhls, mit dem Fokus auf den arbeitenden Händen des Handwerkers.

In dem Film wird das Alltägliche zum Besonderen, harte Arbeit zu einer Komposition aus fließenden Handgriffen, emotionalisiert durch eine Untermalung mit klassischer Musik. „Jeder, der sich für handwerkliche Berufe interessiert, kann sich hier angesprochen fühlen, aber nur, wer selbst täglich mit Hammer, Meißel, Lack und Schleifpapier arbeitet, versteht im Detail, wie durch die einzelnen Schnitte am Ende ein fertiges Produkt entstehen kann“, erklärt Frederick Roehder, Gründer und Geschäftsführer bei Contorion. “Wir sind der Meinung, dass Handwerksberufe in unserer Gesellschaft zu wenig wertgeschätzt werden”, ergänzt Roehder.

Deiner Hände Werk - Eine Ode an das Handwerk

Zarte, aber dennoch kraftvolle Töne klassischer Klaviermusik im Hintergrund, harte, kreischende Werkzeuggeräusche im Fokus und: arbeitende Hände. “Uns war es wichtig für 'Deiner Hände Werk' nicht mit einem Schauspieler, sondern einem Handwerker zusammenzuarbeiten”, erklärt Andreas Naujoks, Content Manager und Projektleiter des Videos. “Wir zeigen einen Menschen in seiner Wirkungsstätte, seiner Werkstatt, der die Arbeit mit seinen Händen liebt und lebt.”

Über Contorion

Contorion ist ein digitaler Fachhändler für den professionellen Handwerks- und Industriebedarf. Das Produktsortiment mit über 500 Marken reicht von Werkzeugen über Arbeitskleidung bis hin zu Befestigungstechnik und weiterem Werkstattbedarf.