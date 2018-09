29.09.2018

Die Udo Herrmann-Kolumne, 7. Folge Delegieren steigert den Unternehmenswert

In seiner Kolumne "Endlich alles im Lot! Mehr Freiraum und Erfolg durch bessere Organisation" gibt der Erfolgstrainer für Handwerksbetriebe, Udo Herrmann, monatlich Tipps, wie Sie Ihren Betrieb besser organisieren können. In der siebten Folge erklärt der Schreinermeister, wie das Delegieren Ihren Unternehmenswert steigert.

von Udo Herrmann

Delegieren ist nicht immer einfach? Dabei aber sehr hilfreich.

Sie wollen Ihren Betrieb attraktiver machen? Wenn Sie es schaffen, frühzeitig wichtige Aufgaben zu übertragen, dann kann das Ihr Unternehmen wertvoller machen - Schritt für Schritt.

Als Chef muss man lernen, Aufgaben abzugeben

Handwerkschefs, die es schaffen, gut zu delegieren, bekommen für ihre unternehmerischen Aufgaben mehr Freiraum. Häufig erlebe ich es bei Coachings, dass unzählige Dinge vom Chef entschieden oder erledigt werden. „Bevor ich das lange erkläre, mache ich es lieber selbst!“

Diesen Satz höre ich dabei oft. Gleichzeitig wird aber über belastenden Dauerstress und wenig Zeit f ür Familie, Freunde und Verein geklagt. Eine zweite Führungsebene fehlt und damit auch die Vertretung des Chefs oder der Chefin. Alle Vorgänge landen auf dem Chefschreibtisch und alle Fragen bringen das Handy vom Boss zum Glühen. Schon kurze Abwesenheiten, beispielsweise wegen Krankheit, schlagen schnell auf das Firmenkonto durch.

Wer außer dem Chef könnte auch sonst die Stundenzettel prüfen, die Bauabnahme erledigen oder eine prüfbare Kundenrechnung erstellen? Urlaub machen während der Betrieb normal weiter läuft – für viele Handwerksmeister undenkbar. Ich weiß, das Delegieren ist nicht einfach. Nicht nur Vertrauen und Führungsstärke sind dafür wichtig, sondern auch ein klar abgesteckter Rahmen, in dem sich das Team eigenverantwortlich und sicher bewegen kann. Im besten Fall ohne ständig wegen Details bei der Auftragsabwicklung rückfragen zu müssen.

Tipp: Firmenhandbuch für Mitarbeiter hilft beim Delegieren im Handwerk

Nach meiner Erfahrung gelingt dies am besten mit einem handwerkstauglichen Firmenhandbuch, an dessen Erstellung die Mitarbeiter eingebunden sind. Die personelle Firmenstruktur lässt sich auf einem Organigramm plakativ darstellen. Schnell kann man darauf erkennen, ob ein Mitarbeiter in eine Führungsrolle z.B. zum Montageleiter, Werkstattleiter oder gar zum Betriebsleiter aufsteigen kann. Fehlt jedoch in der eigenen Mannschaft ein Kollege mit entsprechender Qualifikation und Führungskompetenz bleibt nur der Weg, die Stelle durch eine externe Kraft auszufüllen.

Handwerk ist Teamwork - auch bürokratisch

In Zeiten des Fachkräftemangels geht das nicht von heute auf morgen und sollte planvoll angegangen werden. Je klarer das Profil der neuen Stelle ist, umso gezielter kann nach der Besetzung gesucht werden. Ein Leitbild, Klarheit über die eigenen Werte, ausformulierte Firmenziele und eine Aufstellung von Vorteilen, die dem Bewerber geboten werden können, gehören beispielsweise dazu.

Innovationsdruck, gestiegene Kundenerwartungen und immer mehr bürokratische Hürden führen zu einer Überlastung des Chefs oder der Chefin im Handwerksbetrieb, wenn es nicht gelingt die vielseitigen Anforderungen auf mehrere Schultern zu übertragen. Auch auf längere Sicht lohnt es sich Aufgaben abzugeben und klare Strukturen zu schaffen, in denen jedes Teammitglied weiß, was seine Aufgabe und Verantwortung ist.

Durch das Delegieren den Unternehmenswert steigern

Spätestens, wenn das Unternehmen an einen Nachfolger übergeben oder veräußert werden soll, fließt die „Inhaberabhängigkeit“ in den Unternehmenswert ein. Das bedeutet, wenn nur der Chef sich um die wichtigen Kunden, die Hauptlieferanten, die Produkt- und Sortimentsgestaltung kümmert und maßgeblich die technischen und kaufmännischen Abläufe organisiert, dann verliert die Firma massiv an Wert. Denn sobald diese ohne den bisherigen Inhaber fortgeführt werden soll, entfällt die tragende Säule der Firma. Ich glaube vielen Handwerksunternehmern ist es nicht bewusst, dass, wenn sie sich unentbehrlich machen und alles Wichtige auf Ihre Person bündeln, sie damit den Wert ihres Betriebes senken.

Es lohnt sich deshalb, nicht nur zur Reduzierung des aktuellen Stresspegels, wichtige Aufgaben vertrauensvoll zu delegieren. Mit der Schaffung einer zweiten Führungsebene, dem Erstellen eines Firmenhandbuches und einem externen Trainer gelingt es, Schritt für Schritt das Handwerksunternehmen zur Übergabe oder zum Verkauf attraktiv und wertvoller zu machen.

Ihr Udo Herrmann,

Schreinermeister und Erfolgstrainer für Handwerksbetriebe.

Biografie:

Udo Herrmann, hat mit 23 Jahren seine Meisterprüfung abgelegt und führt seit 18 Jahren das Handwerksunternehmen "Herrmann Parkett.Möbel.Räume." ( www.herrmann-parkett.de ) im unterfränkischen Bürgstadt, das mehrfach bundesweit ausgezeichnet wurde . Seit mehr als 10 Jahren ist er Vorstand einer Handwerkskooperation, die ganzheitliche Konzepte für Ihre Kunden entwickelt. Er hat das Erfolgskonzept für Handwerker entwickelt und eine Ausbildung zum 7 SUMMITS® Strategie Coach absolviert. Der Schreinermeister trainiert Selbstständige und Führungskräfte, als Coach begleitet er Handwerksbetriebe bei der Weiterentwicklung des Betriebes. 2016 ist sein Buch „Von Nichts Kommt Niemand“ erschienen, in dem er wertvolle Tipps zum Akquirieren und binden von Fachkräften im Handwerk gibt.

Im April 2018 erschien seine neue Buchveröffentlichung " Endlich alles im Lot: Das Profikonzept für mehr Freiraum und Erfolg im Handwerk " mit allen ausführlichen Leitfäden, Checklisten und Arbeitsanleitungen von Udo Herrmann.