25.07.2021

Workers Cast - Solo Sommerpause 2021: So geht's ab September weiter mit Jörg Mosler und dem Workers Cast

Sommer, Sonne Sonnenschein – das alles gibt es hoffentlich in den kommenden Wochen für uns alle. Doch der Workers Cast macht erst einmal Pause. Das bringt Zeit, um zur Ruhe zu kommen und sich auf das neue Angebot ab September vorzubereiten. Worum es dabei geht, verrät dieser Workers Cast.

von Jörg Mosler

Keine Sorge, der Workers Cast ist natürlich nicht für immer vorbei! Aber ich werde im August eine kleine Pause einlegen. Anfang September geht es dann weiter. In dieser Folge gibt es zum Abschied in die Sommerpause ein persönliches Update. Was ist bei mir los, wie entwickelt sich die Veranstaltungsbranche, was gibt es im digitalen Bereich für Neuerungen. Das alles gibt dieser Workers Cast preis.

Bald mit neuem Angebot

4 Wochen Podcast-Pause heißt allerdings nicht, dass sich bei mir nichts tut. Seit Juni bin ich zum Glück wieder als Speaker unterwegs. Endlich. Und mit etwas Glück geht es auch mit regelmäßigen Auftritten weiter. Außerdem startet im September ein weiteres Angebot für Handwerksunternehmer, die als Arbeitgeber richtig durchstarten möchten. Worum es geht, erfahren sie in dieser Podcast-Folge.

