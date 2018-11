20.06.2017

Beiträge zur Berufsgenossenschaft Ab sofort: Lohnnachweis nur noch digital möglich

Seit 2017 wurde das Meldeverfahren der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) mit dem digitalen Lohnnachweis auf eine neue Basis gestellt. Ab dem Meldejahr 2018 können Arbeitgeber ihre Lohnsummen nur noch digital an die zuständige Berufsgenossenschaft melden.

von Cornelia Hefer/Kerstin Meier

Zwei Jahre dauerte die Übergangsphase, in der neben dem üblichen Entgeltnachweis auch der neue digitale Lohnnachweis zum Einsatz kam, ab nächstem Jahr können die Meldungen dann nur noch digital erfolgen. Bettina M. Rau-Franz, Steuerberaterin und Partnerin in der Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzlei Roland Franz & Partner in Düsseldorf, Essen und Velbert, erklärt, was Handwerker jetzt beachten sollten.

Erster Schritt: Stammdatenabgleich durchführen

Auf dem Weg zum digitalen Lohnnachweis muss zunächst im Vorverfahren ein automatisierter Abgleich der Unternehmensdaten durchgeführt werden, der Stammdatenabgleich. So wird sichergestellt, dass nur Meldungen mit korrekter Mitgliedsnummer und veranlagten Gefahrtarifstellen übermittelt werden. Der eigentliche Datenabruf erfolgt automatisiert aus dem Entgeltabrechnungsprogramm, das im Unternehmen verwendet wird. Dieser Abruf muss jedoch aktiv durch den Nutzer oder die Nutzerin angestoßen werden. Dies ist für das Meldejahr 2018 seit dem 1. November 2018 möglich.

Betriebsnummer der Berufsgenossenschaft (BG)

der Berufsgenossenschaft (BG) Mitgliedsnummer bei der BG (zehnstellige Kundennummer)

bei der BG (zehnstellige Kundennummer) PIN

Zweiter Schritt: bis 16. Februar 2019 die Daten digital übermitteln

Im Anschluss an den Stammdatenabgleich müssen die Betriebe bis zum 16. Februar ihre Lohnsummen digital an die Berufsgenossenschaft übermitteln. Die Meldungen erfolgen ausschließlich über die gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung aus systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogrammen oder einer von den Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Ausfüllhilfe (wie zum Beispiel sv-net.de).

Der digitale Lohnnachweis beinhaltet folgende Angaben:

Betriebsnummer der BG

Mitgliedsnummer bei der BG (zehnstellige Kundennummer)

bezogen auf die Gefahrtarifstellen (Strukturschlüssel):

- beitragspflichtiges Arbeitsentgelt

- geleistete Arbeitsstunden

- Anzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gefahrtarife: Vorsicht bei Abrechnung über den Steuerberater

Bei den letzten Jahresmeldungen hat sich nach Auskunft der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) gezeigt, dass die Zuordnung der einzelnen Mitarbeiter zu den jeweiligen Gefahrtarfistellen in vielen Fällen fehlerhaft ist. Betroffen von der falschen Zuordnung sind Handwerksbetriebe, deren Mitarbeiter in unterschiedlichen Gefahrtarifstellen (Beispiel: Büro und Baustelle) eingestuft sind.

Ändert sich die Tätigkeit eines Mitarbeiters und damit auch sein Gefahrtarif im Jahresablauf, vergessen die Betriebe oft, diese Änderung ihrem Steuerberater mitzuteilen. Das tritt insbesondere in Fällen auf, in denen etwa der Steuerberater die Hilfsliste zur Berufsgenossenschaft oder die Unfallversicherungs-Meldeliste dem Betrieb zur Verfügung stellt, damit dieser die Meldungen zur Berufsgenossenschaft selbst durchführen kann. Oft wurden dann zwar vom Betrieb die Zuordnungen korrigiert, allerdings ohne dies dem Steuerberater mitzuteilen. Mit der Folge, das der Dienstleister jetzt, wo die Meldung quasi als Abfallprodukte aus dem Lohnabrechungsprogramm generiert und vom Steuerberater selbst an die DGUV übermittelt wird, eine Meldung aufgrund falscher Daten erstellt.

Checkliste: So verhindern Sie Fehler bei der Meldung

Für einen fehlerfreien Start des digitalen Lohnnachweises raten die Unfallversicherungsträger die jeweils aktuelle Veranlagung und die zutreffende Zuordnung der Beschäftigten zu den veranlagten Gefahrtarifstellen noch einmal zu überprüfen. Die folgende Vorgehensweise wird dabei empfohlen: