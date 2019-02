25.02.2019

Workers Cast Das Mindset macht die Baustelle

Michael Steinbauer ist der Baustellencoach: Er analysiert, organisiert und verbessert Baustellen in ganz Deutschland. Was Unternehmer besser machen können und warum er dabei auch als Streitschlichter und Motivator unterwegs ist, erzählt er im aktuellen Workers Cast.

von Jörg Mosler

Sicher und effizient sollen Baustellen sein – da sind sich alle Beteiligten einig. Doch in der Praxis hapert es trotzdem häufig sowohl an der einen als auch an der anderen Stelle. Warum das so ist, weiß Michael Steinbauer, der Baustellencoach, genau. Meist geht es weniger um technische Prozesse, als um den Menschen selbst. Das richtige Mindset fehlt auf der Baustelle. Deshalb muss er manchmal mehr an der Einstellung der Mitarbeiter arbeiten als an der Einstellung der Prozesse.

Der Weg zur Baustelle

Michael Steinbauer ist seit 20 Jahren auf Baustellen unterwegs. Begonnen hat er als gelernter Automatisierungstechniker. Schon bald wollte er mehr über die Hintergründe der Baustellen erfahren; sich einen besseren Überblick verschaffen. So hat er immer mehr unterschiedliche Aufgaben übernommen – und dabei entdeckt, was alles schief gehen kann bei der Organisation einer Baustelle. Dieses Wissen gibt er nun auf Baustellen weiter aber auch in Seminaren und Schulungen. Und in seinem Buch „Der Weg zur funktionierenden Baustelle“. Einige Tipps für Unternehmer verrät er schon jetzt in diesem Interview.

