11.02.2019

Workers Cast Dachdecker-Azubis auf Instagram

Zu wenige junge Leute sehen ihre Zukunft im Handwerk. Deswegen muss ihnen das Handwerk schon in der Gegenwart begegnen. Das tut der Zentralverband der deutschen Dachdeckerhandwerks mit einer Instagramkampagne und jungen Botschaftern wie dem 16-jährigen Leon Hain. Im aktuellen Workers Cast berichtet er darüber.

von Jörg Mosler

Die Azubisuche verlagert sich immer mehr ins Netz und Instagram ist dafür die ideale Plattform. Der Zentralverband des deutschen Dachdeckerhandwerks arbeitet mittlerweile mit Jugendbotschaftern, die auf Instagram über ihre Ausbildung berichten. Einer von ihnen ist der 16-jährige Leon Hain. Er ist Dachdeckerazubi im ersten Lehrjahr bei Kissel Bedachungen nahe Limburg. Und er weiß, was Jugendliche wie ihn gerade beschäftigen.

Klare Botschaft

Leon Hain hat – bisher – einen typischen Werdegang im Handwerk hingelegt. Sein Vater ist Dachdecker, sein Opa war Dachdecker und sein Uropa ebenso. Sein Beruf wurde Leon quasi „in die Wiege gelegt“. Doch anderen Jugendlichen fällt die Wahl für das Handwerk nicht so leicht. Diese sollen Leon und viele andere Jugendbotschafter in ganz Deutschland nun auf Instagram mit Fotos und Videos erreichen. Sie sollen zeigen, wie die Ausbildung abläuft, worauf es bei dem Beruf ankommt. Aber vor allem auch, dass er Spaß macht. Wie Leon das schafft, berichtet er in diesem Podcast.

