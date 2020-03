24.03.2020

Die Woche in den sozialen Medien: SPEZIAL Coronavirus-Blog: So reagiert das Handwerk auf die Krise

Das neuartige Coronavirus bestimmt weiterhin unseren Alltag, auch in den sozialen Netzwerken. Für die (hoffentlich möglichst kurze) Zeit des Stillstands erscheint daher das wöchentliche Social-Media-Monitoring als Coronavirus-Spezial. Lesen Sie hier, welche relevanten Beiträge, Fotos, Videos, Aktionen und Debatten das Handwerk aktuell in Social Media bewegen.

von Ramón Kadel

KW 13: Kommen die Fördermittel und Hilfen auch tatsächlich im Handwerk an?

Die sozialen Medien dominiert haben in der KW 13 – und damit ersten Kalenderwoche der SPEZIAL-Ausgabe des Social-Media-Monitoring "Coronavirus-Blog: So reagiert das Handwerk auf die Krise" – definitv die Videobotschaften von Udo Herrmann und Stefan Bohlken zum Thema "Corona-Fördermittel und -Hilfen". Beide Handwerksmeister erreichten damit Zehntausende auf Facebook und machten damit Druck auf die Politk und vor allem die Banken. Udo Herrmann haben wir in einem Kurzinterview gefragt, warum er sich in den sozialen Medien an die Poltik gewandt hat:

Udo Herrmann: "Die Banken sind der Flaschenhals für die zugesicherte Hilfe"

© Herrmann Parkett. Möbel. Räume.

Herr Herrmann, welche Ziele möchten Sie mit der Videobotschaft primär erreichen?

Die Politik hat erkannt, wie wichtig es ist, dass durch die vielen Handwerksbetriebe nach Corona der Wirtschaftsmotor wieder anspringt. Das geht aber nur, wenn die zugesicherte Hilfe auch rechtzeitig beim Handwerker ankommt. Ich sehe die Banken da als Flaschenhals. Ich wollte, das die Regierung schnell erkennt, dass hier umgehend nachgebessert werden muss.

Sind Sie überrascht über die enorme Reichweite des Videos bislang?

Beim Aufnehmen habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe aber gespürt, dass ich über Social Media das Thema in den Fokus der Politiker rücken kann. Von der Dynamik, die sich daraus entwickelt hat, war ich dann wirklich sehr überrascht. Die Kommentare und dass der Beitrag bisher 2.738 Mal geteilt wurde (Stand 26. März 2020), zeigen, dass ich mit meiner Einschätzung der Situation nicht alleine bin.

Haben Sie, wie im Video angemahnt, tatsächlich das Gefühl, dass Hausbanken die Notsituation von Handwerksbetrieben ausnutzen könnten?

Nein, kein Gefühl, sondern die Information über unser Expertennetzwerk QM1 – die Handwerksakademie. Hier haben unsere Trainer bundesweit direkten Kontakt mit ihren Kunden aus dem Handwerk. Auch in den Kommentaren zum Videopost findet man die Schilderung von überzogenen Zinssätzen. Sicher zeigt sich in der Ausnahmesituation, welche Bank jetzt an der Seite des Handwerkskunden steht – oder wer nur leere Worthülsen in Hochglanzprospekte gedruckt hat. Ich habe vergangene Woche schon dazu meine Erfahrungen gesammelt und ziehe meine Schlüsse daraus. Wer uns jetzt hilft, ist später unser Partner.

Wie soll die Politik Ihrer Meinung nach auf die Banken einwirken, damit die Hilfen auch bei den KMU ankommen?

Es kann nicht sein, dass Betriebe, die gut gewirtschaftet haben und durch Corona unverschuldet in einen Liquiditätsengpass geraten, sich jetzt wieder auf Lebenszeit verschulden sollen. Schließlich gibt es eh zu wenig Perspektive zur Unternehmensnachfolge. Wer will denn in ein paar Jahren einen überschuldeten Betrieb übernehmen? Wir brauchen daher jetzt klare Anweisungen von der Politik an die Banken, wie schnell und in welcher Art Darlehen vergeben werden müssen. Dazu fordere ich eine Begrenzung des Zinssatzes.

Eine letzte Frage noch zu Leasinggebühren für den Handwerksfuhrpark. Das war ebenfalls ein Thema Ihrer Videobotschaft. Inwieweit sehen Sie auch hier eine Gefahr für Handwerksbetriebe?

Eigene Fahrzeuge können zum Beispiel während einer Kurzarbeit stillgelegt und abgemeldet werden. Leasingkosten aber laufen weiter, auch wenn der Betrieb steht. Gerade wegen des politischen "Rumgeeiere" der letzten Jahre zum Thema Diesel haben viele Kollegen Leasingverträge abgeschlossen, um dann nach vier Jahren in die E-Mobilität zu wechseln, wenn endlich geeignete Fahrzeuge und eine Infrastruktur bereitstehen, die in der Praxis für den Handwerker funktioniert. Das fällt ihnen jetzt auf die Füße.

Vielen Dank für das Interview!

Das Video des Schreinermeisters wurde auf Facebook bislang rund 58.000 Mal aufgerufen und gut 2.700 Mal geteilt (Stand: 27. März 2020).

Stefan Bohlken: "Das Handwerk hatte eine geile Zeit – und hat sich hoch verschuldet!"

© Fliesenfachbetrieb Bohlken

Auch Fliesenlegermeister Stefan Bohlken, unter anderem bekannt als Vorkämpfer für die Meisterpflicht, hat sich mit einer Videobotschaft zur aktuellen Coronavirus-Lage zu Wort gemeldet. Tenor: "Das Handwerk hatte geile Jahre und in dieser Zeit viel verdient – sich aber leider auch hoch verschuldet." Es seien eine Vielzahl an Investitionen getätigt worden, die "auf Pump" finanziert waren. Das reche sich nun. Alles sei darauf aufgebaut gewesen, dass sich der wirtschaftliche Motor immer weiter drehe. Die jetztige Krise mache deutlich, dass dies eine fatale Fehlenschätzung war.

Genau wie Udo Herrmann fordert auch Bohlken, dass die Politik den Hausbanken Druck macht, die KfW -Hilfen in Form von Krediten auch weiterzugeben. Seine Befürchtung: Die Banken möchten sich nur ungern mit vielen kleinen Krediten beschäftigen. Zusätzlich wünscht sich der Inhaber des Fliesenfachbetriebs Bohlken in Oldenburg eine bundesweite "Soforthilfe" für KMU wie in Bayern. Diese Hilfen des Freistaats sind nach Zahl der Erwerbstätigen gestaffelt und in folgenden Höhen verfügbar:

bis zu 5 Erwerbstätige: 5.000 Euro

bis zu 10 Erwerbstätige: 7.500 Euro

bis zu 50 Erwerbstätige: 15.000 Euro

bis zu 250 Erwerbstätige: 30.000 Euro

Hans Peter Wollseifer: "Für viele Betriebe ist es eine Frage von Tagen, ob sie es schaffen, zu überleben oder ob sie pleitegehen"

Von Seiten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) wurden ähnliche Befürchtungen laut. ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer sagte am 24. März 2020 gegenüber der dpa, dass es für viele Betriebe im Handwerk inzwischen eine Frage von Tagen sei, ob sie es schaffen, zu überleben oder ob sie pleitegehen. Für diese Betriebe zähle nicht, was auf dem Papier versprochen oder in Aussicht gestellt werde, sondern was konkret bei ihnen ankomme. "Das muss deutlich schneller und unbürokratischer ablaufen als zurzeit", so Wollseifer. Zur Bekräftigung machte er folgendes deutlich:

"Ein entscheidender Flaschenhals sind in diesen Tagen die Hausbanken. Viele Betriebe klagen darüber, dass die Antragsverfahren dort weiter ablaufen, als gäbe es keine Extremsituation. Das muss sich ändern. Es kann nicht sein, dass die politisch Verantwortlichen sich derart ins Zeug legen und innerhalb weniger Tage beispiellose Hilfen beschließen, aber bei Darlehensanträgen die Banken nicht in die Spur kommen. Antragsverfahren müssen deutlich verschlankt und vereinfacht werden. Auf sonst übliche Abfragen mehrmonatiger Liquiditäts- und Umsatzplanungen eines Betriebes muss verzichtet werden, da sie momentan ohnehin ein Ding der Unmöglichkeit sind. Sollte sich erweisen, dass die Banken trotz des nun auf 10 Prozent reduzierten Kreditrisikos die Handwerksunternehmen nicht hinreichend oder mit viel zu hohen Zinsen mit den unbedingt erforderlichen Liquiditätskrediten versorgen, muss dabei zügigst nachgesteuert werden."

So reagieren die Banken auf die Befürchtungen aus dem Handwerk:

Die Befürchtungen und teilweise auch Kritik aus dem Handwerk, KfW-Hilfen nur zögerlich und widerwillig an die Betriebe weiterzugeben, sind bei den Bankenverbänden nicht ungehört geblieben. Sowohl der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV), als auch der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) und der Bundesverband deutscher Banken (BDB) wehren sich in schriftlichen Stellungnahmen gegenüber handwerk magazin gegen die Kritik: