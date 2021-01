14.01.2021

Internationale Handwerksmesse Coronavirus: Auch die IHM 2021 fällt aus!

Die GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH hat auch die Internationale Handwerksmesse (IHM) 2021 abgesagt. Wie schon im Vorjahr kann die für 10. bis 14. März 2021 geplante Messe unter den anhaltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Coronapandemie nicht durchgeführt werden.

Sowohl die Internationale Handwerksmesse (IHM) 2021 als auch die "Handwerk & Design" sowie der "Garten München" im Rahmen der IHM sind von den Veranstaltern abgesagt worden. Grund ist wie auch schon im Jahr 2020 die Verbreitung des Coronavirus (Covid-19). Auch dieses Jahr wird die IHM wird nicht verschoben, sondern für das Jahr 2021 komplett abgesagt. Die nächste Internationale Handwerksmesse soll erst wieder 2022 stattfinden.

Auch das jährliche Gipfeltreffen des Handwerks fällt somit zum zweiten Mal in Folge pandemiebendigt aus. Hintergrund sind insbesondere die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auf Bundes- und Länderebene mit verschärften Maßnahmen im Bereich der Kontaktbeschränkungen und -vermeidungen.

Dieter Dohr: "Planungsunsicherheit erlaubt kein anderes Vorgehen"

Dieter Dohr, Vorsitzender der Geschäftsführung der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH, äußerte sich betrübt über die Absage: "Das Verbot zur Durchführung von Messen wurde letzte Woche erneut verlängert und die bereits bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie massiv verschärft. Mit weiteren Verlängerungen ist zu rechnen. Diese Entwicklungen und die damit einhergehende Planungsunsicherheit erlauben uns leider kein anderes Vorgehen", begründet Dohr die Entscheidung. "Wir danken allen Ausstellern, die bis zuletzt mit uns auf eine Durchführung gehofft haben – und das sind weit über 80 Prozent der ausstellenden IHM-Familie. Wir schöpfen aus diesem ungebrochen hohen Zuspruch der Branche Kraft und nehmen das als Motivation und Ansporn, die kommende Veranstaltung zu einem vollen Erfolg zu führen – mit vielen Neuerungen für Aussteller und Besucher, für alle, die Zukunftstrends im Handwerk suchen und diskutieren wollen."

Auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und der Bayerische Handwerkstag (BHT) bedauern den erneuten Ausfall der Veranstaltung, sehen aber in der jetzigen Phase der Pandemiebewältigung keine andere Möglichkeit.

Hans Peter Wollseifer: "Messen wären nach dem vergangenen Jahr wichtiger denn je gewesen"

Hans Peter Wollseifer, als ZDH-Präsident an der Entscheidung zur Messeabsage beteiligt, betonte noch einmal die Bedeutung von Messen zur Präsentation der Leistungsfähigkeit des Handwerks, zur Knüpfung sowie Pflege von Kontakten und zur Geschäftsanbahnung: "Die Entscheidung zur Absage ist uns sehr schwer gefallen, denn unsere Handwerksbetriebe brauchen Messen, um ihre Produkte, Innovationen und Dienstleistungen zu präsentieren und die Kontakte zur Geschäftsanbahnung zu nutzen. Nach dem vergangenen Jahr wäre das für die Betriebe wichtiger denn je gewesen", so Wollseifer. "Als Wirtschafts- und Gesellschaftsbereich fehlt uns diese zentrale Plattform zur Darstellung unserer Leistungsfähigkeit in Verbindung mit politischen Diskussionsforen wie dem 'Münchener Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft' mit der Bundeskanzlerin."

"Jetzt jedoch blicken wir in die Zukunft und richten unseren Fokus auf die IHM 2022, die dann endlich wieder positive Impulse für das gesamte Handwerk setzen wird", zeigt sich der Handwerkspräsident zum Abschluss seines Statements kämpferisch.

Franz Xaver Peteranderl: "Finanzieller und ideeller Schaden für das Handwerk"

Auch BHT-Präsident Franz Xaver Peteranderl wagt trotz Ärger über die Messeabsage schon einmal mit Hinweis auf die ausfallende Sonder- und Aktionsschau "Young Generation" einen Blick in die Zukunft: "Die erneute Absage der IHM ist ein harter Schlag für das bayerische Handwerk und angrenzende Wirtschaftszweige. Dass das ‚Schaufenster des Handwerks‘ ein weiteres Jahr leer bleibt, bedeutet nicht nur einen finanziellen, sondern auch ideellen Schaden. Die IHM zeigt den Besuchern, wie vielfältig das Handwerk ist und welche Chancen zum Beispiel die Digitalisierung bietet", so der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern.

"Auf der Sonder- und Aktionsschau ‚Young Generation‘, die normalerweise zeitgleich unter dem Dach der IHM stattfindet, gibt es für Jugendliche, Eltern und Lehrer eine Fülle an Infos zur Ausbildung im Handwerk. Da ohne Berufsorientierung ein weiteres schwieriges Jahr auf dem Lehrstellenmarkt droht, müssen wir einen Ersatz für die ‚Young Generation‘ finden."

Nächste IHM von 9. bis 13. März 2022

Die nächste IHM wird also erst wieder im Jahr 2022 stattfinden. Die kommende Internationale Handwerksmesse ist laut der Veranstalter für den Zeitraum 9. bis 13. März 2022 geplant.