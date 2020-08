13.08.2020

Digitalstrategie Cloud-Telefonie: Weniger Kosten, mehr Agilität

Digitale Lösungen helfen den Betrieben dabei Kosten einzusparen und effizienter zu arbeiten. Beide Ziele erfüllt die Telefonie übers Internet: Egal ob die Mitarbeiter unterwegs, im Ausland oder im Homeoffice sind, sie sind unter einer Nummer erreichbar und können Informationen direkt in Workflow-Tools ablegen.

Telefonieren ohne Funknetz – das tun die meisten über Whatsapp oder Microsoft Teams, wenn es beruflich ist. Schwierig ist es aber, wenn der Gesprächspartner kein Whatsapp auf seinem Handy besitzt oder, wie es häufig in ländlichen Regionen in Deutschland der Fall ist, nur einen lückenhaften Internetempfang hat. Das gute alte Festnetz hat daher auch in Handwerkbetrieben nach wie vor seinen festen Platz. Doch nun kommt, nach und nach, die Cloud ins Spiel.



Unternehmen wie Carglass machen es vor. In seinem Callcenter nehmen 170 Mitarbeiter Anrufe aus der Cloud entgegen. Dafür hat der Autoglas-Experte die Softwarelösung Purecloud des US-Dienstleisters Genesys installiert und darüber die gesamte Telefonanlage in die Cloud verlegt. Über eine App auf dem Smartphone oder ein PC mit Internetanschluss werden alle Nebenstellen in den Büros und dienstlichen Mobiltelefone über Internettelefonie abgewickelt. Das Gute daran: Der Anrufer bekommt von dieser Umstellung nichts mit, denn die bekannten Telefonnummern bleiben erhalten.

Steigende Anforderungen an Mobilität und Flexibilität

Auch Handwerksbetriebe erhalten mit Cloud-Telefonie eine zukunftssichere Alternative zum bestehenden analogen Telefonanschluss. Bei der Umstellung auf eine Telefonanlage auf Basis von VoIP (Voice over Internet Protocol) werden alle Kommunikationskanäle digital über das Internet zusammengeführt. Dies bietet Handwerksbetrieben eine einheitliche und sichere IT-Infrastruktur und bereitet sie auf steigende Anforderungen an Mobilität und Flexibilität vor.



Kommunikationsdienstleister Francotyp-Postalia (FP) und die Internetplattform Forum Handwerk Digital, betrieben vom Sanitär- und Heizungsgroßhändler Richter+Frenzel,

-sehen in der Cloud-Telefonie einen wichtigen Schritt bei der Digitalisierung der Betriebe. Gemeinsam wollen die Partner Handwerksunternehmen bei der Umstellung auf Internet-Kommunikation begleiten. Ihr Credo: Um auf dem Markt zu bestehen, müssen sich Betriebe mit digitalen Lösungen auseinandersetzen und diese in ihre Geschäftspraxis integrieren. „Die Digitalisierung sichert Handwerksbetrieben auf lange Sicht ihre Existenz. Es ist uns wichtig, sie als starker Partner für sichere digitale Kommunikationsprozesse zu unterstützen“, sagt Stefan Huth, Leiter Marketing & Inside Sales bei FP.

Eine IP-Telefonanlage beschert viele Vorteile: