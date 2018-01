10.01.2018

Umfrage Chefs sollen mehr für die Gesundheit der Mitarbeiter in KMU tun

Die Hälfte der Beschäftigten in Kleinbetrieben ist der Meinung, dass der Chef mehr tun müsste, um seinen Team gesunde und sichere Arbeitsbedingungen zu bieten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) initiierten Präventionskampagne kommmitmensch.de.

von Kerstin Meier

Ein Blick auf die von der DGUV jeweils ermittelten Unfallquoten zeigt, was die für die Umfrage ausgewählten Mitarbeiter in Kleinbetrieben meinen: So passieren in Kleinbetrieben bis neun Mitarbeiter in Relation zur Beschäftigtenzahl deutlich mehr Unfälle als in Großbetrieben mit mehr als 500 Mitarbeitern. Auch in den Bereichen innerbetriebliche Kommunikation, Beteiligung, Betriebsklima, Fehlerkultur und Führung schneiden die Kleinbetriebe schlechter ab als Großunternehmen.

Ziel: Prävention als selbstverständliche Haltung

„Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit stellen Unternehmen mitunter vor komplexe Herausforderungen. Da hilft es, wenn man auf die Unterstützung von Fachleuten bauen kann. Großunternehmen haben es da naturgemäß leichter als Kleinbetriebe, da sie eigene Fachleute beschäftigen können", sagt Helmut Ehnes, Präventionsleiter bei der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI). Die in der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) organisierten Berufsgenossenschaften zeigen in der Kampagne kommmitmensch auf, dass sich die Investition für Sicherheit und Gesundheit auch betriebswirtschaftlich lohnt. „Unser Ziel ist es, dass die Präventionskultur zur selbstverständlichen Haltung von Führungskräften wird und in deren tägliches Handeln einfließt. Dafür brauchen sie einfache und verständliche Ansätze", verdeutlicht Ehnes.

Einfache Handlungshilfen für Verantwortliche

Wie können Verantwortliche in KMU die Arbeit in ihrem Betrieb sicher und gesund gestalten und ihre Mitarbeiter in die Präventionsmaßnahmen einbeziehen? Tipps gibt die neue Broschüre "Selbstverständlich sicher und gesund", die auf www.kommmitmensch.de kostenfrei heruntergeladen werden kann. Die darin gesammelten Checklisten, Diskussions-Anregungen und Arbeitsmaterialien sind speziell auf die Belange kleiner und mittelständischer Unternehmen zugeschnitten. Mittels einfacher Handlungshilfen werden die Führungskräfte motiviert, Schritt für Schritt in jenen sechs Handlungsfeldern aktiv zu werden, die zentral für eine gute Präventionskultur sind: Kommunikation, Beteiligung, Betriebsklima, Fehlerkultur, Führung sowie Sicherheit und Gesundheit.

Tipp für Chefs: Führungskräfte stärker einbinden

Auch eine neue Seminarreihe zu den sechs Handlungsfeldern der Kampagne soll die Verantwortlichen dabei unterstützen, eine ganzheitliche Präventionskultur in ihrem Unternehmen zu entwickeln oder bestehende Ansätze zu verbessern. "Wenn wir es schaffen, die Führungskräfte stärker ins Boot zu holen, kommen wir unserer 'Vision Zero', einer Welt ohne Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen, ein deutliches Stück näher", so Helmut Ehnes. Mehr Infos zur Kampagne unter www.kommmitmensch.de