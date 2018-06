07.06.2018

"Deutschlands Beste Online-Portale 2018" Auszeichnung für Handwerksplattform wirsindhandwerk.de

Die Handwerksplattform wirsindhandwerk.de aus Konstanz am Bodensee wurde am 24. Mai 2018 in Berlin vom TV Sender n-tv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) mit dem Preis "Deutschlands Beste Online-Portale 2018" im Bereich Handwerk ausgezeichnet. Grundlage war die Befragung von 25.000 Konsumenten.

von Ramón Kadel

Für wirsindhandwerk.de waren Gründer und Geschäftsführer Andreas Owen (li.) sowie Business Architect Guido Sondern vor Ort, um den Preis "Deutschlands Beste Online-Portale 2018" in Empfang zu nehmen. - © Thomas Ecke / DISQ / n-tv

Gerade mal ein halbes Jahr nach ihrem Launch im Oktober 2017 ist die Handwerksplattform wirsindhandwerk.de mit dem Siegel "Deutschlands Beste Online-Portale 2018" ausgezeichnet worden. Grundlage für die jährliche Vergabe des Preises von n-tv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) ist eine umfangreiche Befragung von rund 25.000 deutschen Konsumenten. Dabei werden knapp 400 Anbieter in 37 Kategorien in den drei Qualitätskriterien Angebot/Leistung, Kundenservice und Internetauftritt bewertet. Das Ergebnis sind die besten deutschen Online-Portale aus Bereichen wie Reisen, Stellenangebote oder eben Handwerk.

Die Handwerksplattform aus Konstanz punktete dabei mit ihrem Konzept als professionelle Präsentations-, Bewertungs- und Empfehlungsplattform für das deutsche Handwerk. wirsindhandwerk.de spricht laut eigenen Angaben Handwerksbetriebe sowie deren (potenzielle) Endkunden gleichermaßen an:

Handwerkersuche für Kunden, Marketingplattform fürs Handwerk

Auf der Plattform haben Endkunden bei der Online-Suche nach Handwerkern die Möglichkeit, relevante Informationen des Handwerkers wie qualitätsgeprüfte Bewertungen, Referenzen, Leistungen, Auszeichnungen, Kontaktdaten und eine allgemeine Unternehmensdarstellung zentral an einem Ort einzusehen und zu vergleichen.

Handwerker nutzen dagegen das Profil bei wirsindhandwerk.de als digitale Referenzmappe und professionelles Qualitätssiegel. Mit den Empfehlungen ihrer Kunden können sie ihren Betrieb attraktiv und zeitgemäß präsentieren. Im Gegensatz zu reinen Auftragsvermittlungsportalen soll wirsindhandwerk.de als umfassendes Instrument für Marketing und Reputationsmanagement dienen. Laut Unternehmensangaben legt wirsindhandwerk.de dabei Wert auf Datenschutz und echte Kundenmeinungen.

"Den guten Ruf von Handwerksbetrieben online bringen"

"Handwerker in Deutschland leisten qualitativ unterschiedliche Arbeit. Leider ist das online nicht immer ersichtlich", so Andreas Owen, Gründer von wirsindhandwerk.de. "Deswegen unterstützen wir die Handwerksbetriebe darin, ihren guten Ruf online zu bringen. Da freuen wir uns natürlich sehr, dass nun auch unsere Arbeit durch diesen Preis wertgeschätzt wird."

Die wirsindhandwerk gmbh mit Sitz in Konstanz am Bodensee wurde 2016 vom Suchmaschinen-Marketingpionier Andreas Owen gegründet. Gemeinsam mit seinem Expertenteam aus der Digital- und Handwerksbranche hat er sich das Ziel gesetzt, das Handwerk digital zu vernetzen. Dabei arbeitet wirsindhandwerk.de auch eng mit Kooperationspartnern aus den Kammern, Verbänden und der Industrie zusammen.