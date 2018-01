15.01.2018

Messetrend 2018 Aussteller investieren in Qualität der Messeauftritte

Deutsche Unternehmen setzen im B2B-Marketing weiterhin auf persönliche Kommunikation und reale Produktpräsentationen. Laut Umfrage des Messeverbands AUMA wollen 28 Prozent der deutschen ausstellenden Unternehmen 2018 und 2019 mehr Geld in Messebeteiligungen im In- und Ausland investieren.

von Kerstin Meier

Der Messestand als Visitenkarte - die Aussteller wollen 2018 vor allem in ihre Präsentation auf der Messe investieren. - © Messe Hannover - Rainer Jensen

Wie die aktuell erschienenen Umfrageergebnisse des AUMA Messetrend 2018 zeigen, planen 57 Prozent der Unternehmen gleich hohe und nur 14 Prozent geringere Aufwendungen für ihr Messegeschäft. Im Durchschnitt wollen die Firmen ihre Messe-Etats für die nächsten zwei Jahre um vier Prozent gegenüber dem Zeitraum 2016/2017 steigern.

Qualität geht vor: Betriebe investieren in Standbau und Standgröße

Unternehmen, die mehr Geld für Messen ausgeben wollen, investieren vorrangig in die Qualität der Präsentationen, insbesondere in den Standbau und die Standgröße. Wer weniger ausgeben will, streicht in erster Linie eine einzelne Messebeteiligung, reduziert also sinnvollerweise nicht die Qualität bestehender Beteiligungen.

Weniger ist oft mehr: Zahl der Beteiligungen bleibt konstant

Die Zahl der Messebeteiligungen deutscher Unternehmen wird laut Umfrage weitgehend stabil bleiben. In den nächsten zwei Jahren wollen sich die deutschen Unternehmen im Schnitt an acht Veranstaltungen beteiligen, dieser Wert bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.

Mit steigendem Umsatz wächst die Zahl der Beteiligungen allerdings erheblich: Großunternehmen mit über 125 Millionen Jahresumsatz organisieren innerhalb von zwei Jahren im Schnitt 24 Messestände.

Der reale Kontakt als Grundlage für langfristige Geschäfte

AUMA -Vorsitzender Walter Mennekes kommentiert die Ergebnisse des Messetrend 2018 so: „Warum beteiligen sich Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung so intensiv an Messen? Es geht um den realen Kontakt zwischen Anbieter und Nachfrager und um gemeinsames Testen und Bewerten eines realen Produktes. Wenn man sich dabei einig wird, ist das die beste Grundlage für langfristige Geschäftskontakte.“

Insgesamt haben Messen ihre führende Rolle im B2B-Marketing in den letzten Jahren noch ausgebaut. Gegenwärtig investieren die deutschen ausstellenden Unternehmen 48 Prozent ihrer B2B-Etats in Messen, vor zehn Jahren waren es erst rund 40 Prozent.