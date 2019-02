01.02.2019

Interview mit Ursula Kraemer Ruhestand: "Aktive Menschen finden meist sehr viel besser ins Alter als passive Menschen."

Viele Handwerksunternehmer haben Probleme mit dem Übergang in den Ruhestand. Doch diese Lebensphase muss geplant werden, sagt Beraterin und Buchautorin Ursula Kraemer.

von Olaf Deininger

Wie wichtig sind Emotionen beim Übergang vom Arbeitleben in den Ruhestand?

Veränderungen machen Angst, weil ich das Gewohnte loslassen und mich auf unbekanntes Terrain begeben muss. Je häufiger ich allerdings in meinem Leben Veränderungen selbst initiiert und anstehende Veränderungen gut gemeistert habe, desto zuversichtlicher werde ich in Zukunft sein. Denn ich habe gelernt, dass ich die Dinge beeinflussen kann. Ich habe durch mein Tun Selbstvertrauen gewonnen und weiß, dass das Festhalten eines Zustands oft mehr Energie kostet als das Neue zu begrüßen. Leben ist Veränderung.

Um Bestehendes gut loszulassen zu können, ist es unabdingbar zu wissen, was an seine Stelle kommen wird. Deshalb ist die Vorbereitung auf diese neue Lebensphase so wichtig.

Kann man seine Emotionen managen? Oder wie kann man mit seinen Gefühlen umgehen?

Ich kann nicht steuern, dass ich Gefühle habe, aber ich kann lernen, sie zu erkennen und zu verstehen, wodurch sie ausgelöst wurden. Emotionen drücken sich durch Körperempfindungen aus, also gilt es, diese Signale wahrzunehmen und dann zu hinterfragen. Das sind Fähigkeiten, die im Berufsleben und vor allem im männlichen Berufsleben keine Rolle spielen (dürfen). Es ist ein Prozess der Achtsamkeit und der Bereitschaft, Gefühle zuzulassen. Wo spüre ich meine Wut, wie fühlt es sich an, wenn ich glücklich bin, in welcher Körperregion äußert sich Überforderung und Frust?

Wenn ich das herausgefunden habe, was ich fühle, kann ich die Ursachen erkunden und schließlich daran gehen, sie zu beseitigen. In manchen Fällen allerdings liegt dies nicht in meiner Macht. Also bleibt nur, die Dinge zu akzeptieren oder mich von ihnen anzuwenden. Immer gegen die gleichen Mauern zu rennen, bringt nicht weiter. Man schadet nur sich selbst.

Viele Menschen leiden unter unerfüllten Erwartungen, tun aber wenig, um sie wirklich zu realisieren - oder sie erkennen nicht, dass sie gar nicht realisiert werden können. Wie entstehen Erwartungen?

Jeder Mensch kennt Situationen, in denen er alles dafür getan hat, sein Ziel zu erreichen. Eine Frau erobern. Das Geld für einen Herzenswunsch zusammenzubekommen. Sich aus einer misslichen Lage befreien. Wenn man für ein Ziel brennt, finden sich immer Wege, die dort hin führen.

Wenn ich nicht bereit bin, den Preis für ein Ziel zu bezahlen, mich also nicht anstrengen will, dann geht es nicht um ein Ziel, sondern um einen frommen Wunsch. Dann sollte ich mir selbst eingestehen, dass es mir keine Anstrengung wert ist und mich anderen Dingen zuwenden.

Kann ich meine Erwartungen beeinflussen oder verändern?

Ich möchte nicht der amerikanischen Maxime frönen, nach der jeder alles erreichen kann. Aber für jeden von uns ist sehr viel mehr möglich als er sich vorstellt. Das bedeutet, die eigene Komfortzone verlassen zu wollen, einen Schritt darüber hinaus zu gehen, und dann noch einen Schritt und noch einen. Ich muss nicht alles schon können, wenn ich loslaufe. Das Lernen geschieht unterwegs, die Kräfte und Kompetenzen, die ich entwickle, befähigen mich zu mehr.

Dennoch sollte ich überprüfen, ob meine Erwartungen realistisch sind oder ob ich vielleicht Abstriche machen muss. Den ersten Fallschirmspring mit 75 ist nicht möglich, ein Tandemsprung allemal.

Was muss ich tun, damit Übergang in den Ruhestand garantiert misslingt?

Abwarten, passiv bleiben, am Glauben festhalten, das Leben sei vorbei und man gehöre nun endgültig zum alten Eisen, an dem die Welt kein Interesse mehr hat.

Vielen Dank für das Gespräch!



Vita Ursula Kraemer



Ursula Kraemer arbeitet als Businesscoach und Wirtschaftsmediatorin sowohl in ihrem Unternehmen navigo-coaching.de als auch bei externen Auftraggebern im Vierländereck Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Zuvor war sie nach dem Studium der Sozialwissenschaften zehn Jahre lang in Tübingen und Hamburg im Themenbereich Verhaltenstraining in der universitären Lehre und Forschung tätig und hatte Lehraufträge an der Universität Konstanz und den Fachhochschulen in Stuttgart und Weingarten.

