10.10.2018

Update erforderlich Achtung - Sicherheitslücke bei WhatsApp

Milliarden WhatsApp-Nutzer sind womöglich betroffen: Sicherheitsforscher haben eine schwere Lücke gefunden, die dazu führen könnte, dass das Smartphone mit nur einem Video-Anruf gehackt wird. Was Sie jetzt tun müssen, erfahren Sie von unserem Experten Michael Elbs.

von Kristina Kalkschmidt

Sicherheitslücke bei WhatsApp entdeckt. Das sollten Sie jetzt tun! - © bombuscreative/iStockphoto.com

Die Sicherheitslücke bei WhatsApp betrifft Android-Nutzer genauso wie iPhone-User. Aus diesem Grund sollten Anwender überprüfen, welche WhatsApp-Version in Betrieb ist. Die Experten konnten laut 'heise.de', die Lücken bereits in der aktuellsten Version (28. September für Android- und 3. Oktober für iPhone-User) schließen.

Das funktioniert in WhatsApp unter dem Menüpunkt "Einstellungen/Hilfe". Wer keine aktuelle Version nutzt, sollte aus diesem Grund seine App aktualisieren und erstmal keine Videoanrufe annehmen. Denn ist nun damit zu rechnen, dass böswillige Hacker diesen harmlosen Bug nutzen und ausbauen, um an Daten heran zu kommen. Dies betrifft auch Kundenkontakte, die Sie möglicherweise in Ihrem Handy gespeichert haben.

Videoanruf bei WhatsApp bekommen - und nun?



Was sollen Sie tun wenn Sie in den letzten Wochen einen Videoanruf von einem Fremden erhalten haben?

WhatsApp-Experte Michael Elbs rät zu folgendem Vorgehen:

✅ Backup erstellen

✅ WhatsApp deinstallieren

✅ Malware- oder Anti-Virus-Programm installieren und ausführen

✅ WhatsApp wieder neu installieren

✅ Backup einspielen

✅ Handyrechnung prüfen; wenn etwas nicht stimmen sollte, kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber

Wie konnte es zu der Sicherheitslücke kommen?

Mittlerweile ist bekannt, dass der Fehler in der Speicherverwaltung des Video-Conferencings steckt. Diese Verwaltung kann durch ein speziell manipuliertes RTP-Paket so durcheinander gebracht werden, dass der Absender einen eigenen Code einschleusen kann. Dies führt dazu, dass das Smartphone gekapert werden kann.