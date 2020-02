05.02.2020

Der Blog zur Kennenlernreise 52 Wochen = 52 Betriebe: Chefredakteur Patrick Neumann unterwegs im deutschen Handwerk

In der Januar-Ausgabe 2020 hat sich Chefredakteur Patrick Neumann ganz schön viel vorgenommen: Unter dem Motto "52 Wochen = 52 Betriebe" und dem Hashtag #52Wochen möchte er das deutsche Handwerk, also Sie, kennenlernen und mit Ihnen über die wichtigsten Themen der Branche sprechen. Hier berichtet er über diesen besonderen "Roadtrip".

von Patrick Neumann

24.01.2020: Elektro-Netzwerk Ramsauer in Velden (Niederbayern)

Es geht los! Der erste meiner 52 Betriebsbesuche, die ich mir heuer vorgenommen habe, ist quasi ein Heimspiel. Gute 60 Kilometer von München entfernt liegt der Markt Velden – im niederbayerischen Landkreis Landshut. „Perle des Vilstals“ steht auf einem Schild am Straßenrand, wenige Hundert Meter entfernt vom Elektro-Netzwerk Ramsauer. Die Sonne verwöhnt am heutigen Freitag diese Perle, wenngleich das Thermometer schattige 1,5 Grad anzeigt. Doch was erwartet mich bei meinem ersten Besuch? Welche Erwartungen gibt es? Und wo drückt am meisten der Schuh?

Die engagierte Unternehmerfrau Barbara Ramsauer, die gemeinsam mit ihrem Mann Rudolf den Betrieb 1993 im privaten Wohnhaus startete, hatte mich zu sich nach Niederbayern eingeladen. Rund 30 Mitarbeiter kümmern sich um Elektro-, Netzwerk und Sicherheitstechnik – ausschließlich im öffentlichen Bereich. Zudem offeriert der Handwerksbetrieb Services für Bauherren, etwa Wartungsverträge.

Die erste Überraschung: Der Ramsauer-Fuhrpark befindet sich vollständig auf dem Hof. Der Grund, wie ich später im modernen Betrieb erfahren sollte: Man setzt hier auf eine Vier-Tage-Woche. Freitags sind die Mitarbeiter bereits im Wochenende, ihr Stundenkonto haben sie schon von Montag bis Donnerstag gefüllt.

So sonnig wie das Wetter ist dann auch der Empfang der Ramsauers. Neben Barbara und Rudolf Ramsauer nehmen auch Tochter Anna und Sohn Andreas, beide schon im Betrieb aktiv, am Gespräch teil. Eine ganz kurzweilige Unterhaltung über Herausforderungen, Trends & Co.

Drei Dinge sind mir dabei aufgefallen:

Barbara Ramsauer nimmt den Fachkräftemangel nicht einfach hin, sondern unternimmt aktiv etwas dagegen. So stellte sie unter anderem kürzlich in ihrer Heimatgemeinde eine Ausbildungsmesse auf die Beine – mit 19 ortsansässigen Handwerksbetrieben. Ein Novum. Das Konzept am Ramsauer-Stand: Der Lehrling kümmerte sich um den potenziellen Azubi, die Chefs um dessen Eltern. „Lockeres Kennenlernen und Kontakte anbahnen“, so das Motto von Barbara Ramsauer. Natürlich durften neben einem Roll-up auch Werkzeuge und Gitterkäfig nicht fehlen.

Dauerbrenner Digitalisierung: Bei Elektro-Netzwerk Ramsauer möchte man einige Prozesse umstellen. „Diese Jahr ist das Jahr der Digitalisierung“, betont Barbara Ramsauer. Unterstützung holt man sich dafür von externen Beratern. „Unser nächster Schritt ist die digitale Zeiterfassung.“ Keine Angst, dass der eine oder andere Mitarbeiter nicht mitziehen könnte? Barbara Ramsauer winkt ab. „Wir haben eine sehr gute Situation, weil wir einen sehr jungen Mitarbeiterstamm haben.“ Wo ergibt Digitalisierung einen Sinn und was bringt den Betrieb weiter – diesen Grundsatz verfolgen die Niederbayern.

Wären wir bei Punkt drei, der Nachfolgeregelung. Von den drei Kindern sollen die bereits erwähnten Anna und Andreas später einmal als Doppelspitze den Handwerksbetrieb führen. Behutsam werden sie an diese Aufgaben herangeführt, so mein Eindruck vor Ort. Die Wertigkeit und den Stolz des Handwerks leben sie heute schon. Vorbildlich!

Patrick Neumann

